Удар по будинку у Харкові: ДСНС показала кадри з наслідками

Наслідки атаки на приватний будинок у Харкові

Унаслідок атаки загинула 20-річна дівчина

Цієї ночі ворожий ударний безпілотник атакував приватний сектор Харкова. Виникли руйнування та пожежа: горіли житловий будинок і дах альтанки на площі близько 150 кв. м. ДСНС оприлюднила фото та відео з місця удару, пише «Главком».

❗️Харків: в результаті удару БпЛА по приватному сектору одна жінка загинула, ще троє людей постраждало



Сьогодні вночі ворожий ударний безпілотник атакував житловий сектор у Холодногірському районі міста Харкова.



В результаті обстрілу сталися руйнації та пожежа. Горіли житловий…

У результаті удару БпЛА по приватному сектору загинула 20-річна дівчина, ще троє людей постраждало.

Нагадаємо, цієї ночі у Запорізькому районі внаслідок ворожого удару сталася пожежа. Місто Вільнянськ повністю знеструмлене – без електропостачання залишилися понад 15 тис. абонентів громади.

Також у ніч проти 18 січня унаслідок атаки сталася пожежа на одному з підприємств у Хмельницькому районі. Загоряння оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

Цієї ночі російські терористичні війська атакували передмістя Сум керованими авіаційними бомбами. Унаслідок обстрілу постраждало четверо людей, серед них – дитина. Через російський обстріл пошкоджено 15 житлових будинків. За попередніми даними, у двох будинках зафіксовані ушкодження стін, в інших – вибиті вікна.

Рятувальники обстежили місце ворожого авіаційного удару. За попередньою інформацією, внаслідок удару травмовано три жінки та семирічну дитину.