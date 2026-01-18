Головна Країна Події в Україні
Удар по будинку у Харкові: ДСНС показала кадри з наслідками

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Удар по будинку у Харкові: ДСНС показала кадри з наслідками
Наслідки атаки на приватний будинок у Харкові
фото: ДСНС

Унаслідок атаки загинула 20-річна дівчина

Цієї ночі ворожий ударний безпілотник атакував приватний сектор Харкова. Виникли руйнування та пожежа: горіли житловий будинок і дах альтанки на площі близько 150 кв. м. ДСНС оприлюднила фото та відео з місця удару, пише «Главком».

У результаті удару БпЛА по приватному сектору загинула 20-річна дівчина, ще троє людей постраждало.

9 фото
На весь екран

Нагадаємо, цієї ночі у Запорізькому районі внаслідок ворожого удару сталася пожежа. Місто Вільнянськ повністю знеструмлене – без електропостачання залишилися понад 15 тис. абонентів громади. 

Також у ніч проти 18 січня унаслідок атаки сталася пожежа на одному з підприємств у Хмельницькому районі. Загоряння оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

Цієї ночі російські терористичні війська атакували передмістя Сум керованими авіаційними бомбами. Унаслідок обстрілу постраждало четверо людей, серед них – дитина. Через російський обстріл пошкоджено 15 житлових будинків. За попередніми даними, у двох будинках зафіксовані ушкодження стін, в інших – вибиті вікна.

Рятувальники обстежили місце ворожого авіаційного удару. За попередньою інформацією, внаслідок удару травмовано три жінки та семирічну дитину.

Теги: пожежа обстріл Харків

