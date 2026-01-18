Втрати ворога станом на 18 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 830 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 18 січня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 18 січня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 18 січня втратила:
- особового складу – близько 1 226 420(+830) осіб
- танків – 11 571 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23 919 (+5) од.
- артилерійських систем – 36 294 (+33) од.
- РСЗВ – 1 615 (+1) од.
- засоби ППО – 1 278 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 109 450 (+845) од.
- крилаті ракети – 4 163 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 74 706 (+105) од.
- спеціальна техніка – 4 044 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1425-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0