Втрати ворога станом на 18 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Втрати ворога станом на 18 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 23 919 бойових броньованих машин
Протягом минулої доби українські захисники знищили 830 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 18 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 18 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 18 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 226 420(+830) осіб
  • танків – 11 571 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 23 919 (+5) од.
  • артилерійських систем – 36 294 (+33) од.
  • РСЗВ – 1 615 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 278 (+0) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 109 450 (+845) од.
  • крилаті ракети – 4 163 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 74 706 (+105) од.
  • спеціальна техніка – 4 044 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1425-й день повномасштабної війни в Україні.

