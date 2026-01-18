Головна Країна Події в Україні
Протягом сьогоднішньої ночі було понад 200 ударних дронів – Зеленський

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Протягом сьогоднішньої ночі було понад 200 ударних дронів – Зеленський
Глава держави окремо подякував тисячам ремонтників, які працюють у складних погодних умовах
фото: ДСНС Одещини

Президент розповів про російські атаки впродовж тижня на енергосистему України

Президент України Володимир Зеленський  розповів про атаку на енергосистему. Під ударом опинилося шість областей. Постраждали десятки людей, зокрема й дитина. Станом на зараз відомо, що двоє людей загинуло. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Непростою залишається ситуація в енергосистемі, але робимо все, щоб якнайшвидше все відновити. І протягом сьогоднішньої ночі було понад 200 ударних дронів. Під ударом перебували Сумщина, Харківщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Хмельниччина та Одещина. Постраждали десятки людей, зокрема й дитина. Станом на зараз відомо, що двоє людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким», – підкреслив Зеленський.

За словами президента, всього за цей тиждень було більш ніж 1300 ударних дронів, близько 1050 керованих авіаційних бомб і 29 ракет різних типів.

«Саме тому Україні досі потрібно більше захисту, передусім більше ракет до систем ППО. Якщо Росія умисно затягує дипломатичний процес, то реакція світу має бути рішучою: більше допомоги Україні та більше тиску на агресора. Дякую всім партнерам, які зараз із нами, які готові допомагати захищати життя й посилювати Україну, разом працювати над відновленням безпеки», – зазначив Зеленський.

Глава держави окремо подякував тисячам ремонтників, які працюють у складних погодних умовах.

«Дякую всім нашим людям, усім ремонтним бригадам, які цілодобово працюють над відновленням енергетики після російських ударів. У кожному місті, у кожній громаді в складних погодних умовах ви повертаєте світло, тепло, водопостачання. Це надважка робота, але саме вона додає внутрішньої стійкості нашій країні, яка підтримує й наші позиції в дипломатії», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти 18 січня російський ударний безпілотник «Шахед» атакував Холодногірський район Харкова. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише «Главком».

За попередніми даними, БпЛА влучив у приватний житловий будинок, на місці виникла пожежа. Під завалами могли перебувати люди, тому до ліквідації наслідків одразу залучили рятувальників ДСНС та медиків.

Протягом сьогоднішньої ночі було понад 200 ударних дронів – Зеленський
Протягом сьогоднішньої ночі було понад 200 ударних дронів – Зеленський
