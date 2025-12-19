Головна Київ Новини
search button user button menu button

Під Києвом потяг збив на смерть неповнолітнього хлопця

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Під Києвом потяг збив на смерть неповнолітнього хлопця
Кермувальник потяга застосував екстрене гальмування, але через невелику відстань зіткнення уникнути не вдалося
фото: Національна поліція Укрвїни

Повідомлення про трагедію надійшло до поліції від медиків, які прибули на виклик

У місті Вишневе на Київщині сталася трагедія на залізничному вокзалі: під колесами електропотяга сполученням Фастів – Київ загинув неповнолітній. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

За попередньою інформацією правоохоронців, під час наближення потяга до станції 17-річний хлопець стрибнув із перону на колії. Почувши звукові сигнали машиніста, юнак намагався застрибнути назад на платформу, проте не встиг. Кермувальник потяга застосував екстрене гальмування, але через невелику відстань зіткнення уникнути не вдалося. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події.

Слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людини (ч. 3 ст. 276 КК України). Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини цього інциденту.

Нагадаємо, у Вінниці 18 грудня близько першої години ночі на залізничному вокзалі сталася трагедія. 18-річна дівчина потрапила під колеса пасажирського потяга. За попередньою інформацією, 18-річна мешканка Хмельницької області, яка навчалася у Вінниці, потрапила під колеса пасажирського потяга. Від отриманих травм дівчина загинула на місці події.

Теги: трагедія смерть потяг Київщина розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У норвезькому аеропорту Тромсе літак не зміг приземлитися через дрон
Дрон із човна зірвав посадку літака в Норвегії
21 листопада, 19:45
Двомісячне немовля померло через невстановлену вірусну інфекцію
На Сумщині померло немовля через недбалість батьків. Яке покарання їх чекає
24 листопада, 15:46
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 29 листопада 2025 року
28 листопада, 20:28
БЕБ вилучило промислове обладнання та сировину на понад 2,2 млн грн
БЕБ ліквідувала підпільний цех із виготовлення сигарет
10 грудня, 13:00
У восьми іграх цього сезону середній показник Діца складав 11 набраних очок за матч
20-річний баскетболіст помер після травми голови, отриманої під час матчу
27 листопада, 12:38
Попередній обстріл, 14 листопада, тварина змогла пережити, оскільки тоді ще не повністю відійшла від дії наркозу
Під час обстрілу 25 листопада в притулку на Київщині загинула козуля
26 листопада, 16:09
Тетяна Асаулюк – кандидат технічних наук, науковий співробітник науково-дослідного сектору
Науковиця Тетяна Асаулюк загинула внаслідок атаки РФ на Херсон
3 грудня, 15:01
Прощання з ліквідованим окупантом відбулося 21 листопада
Був оператором дрона. ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту Росії з карате
3 грудня, 17:44
Смертельна ДТП сталася 14 грудня в селі Великий Раковець Хустського району
ДТП на Закарпатті. Загинула неповнолітня пасажирка 15-річного водія (фото)
15 грудня, 14:02

Новини

Під Києвом потяг збив на смерть неповнолітнього хлопця
Під Києвом потяг збив на смерть неповнолітнього хлопця
Київ: графіки відключення світла 19 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 19 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 19 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 19 грудня 2025 року
У школі в Солом’янському районі школяр влаштував вибух: деталі від поліції
У школі в Солом’янському районі школяр влаштував вибух: деталі від поліції
Київрада продовжила пільгову оренду комунального майна на 2026 рік: скільки платитиме бізнес
Київрада продовжила пільгову оренду комунального майна на 2026 рік: скільки платитиме бізнес
Планові відключення у Бучанській громаді: графік та перелік вулиць
Планові відключення у Бучанській громаді: графік та перелік вулиць

Новини

В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua