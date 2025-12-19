Під Києвом потяг збив на смерть неповнолітнього хлопця

Кермувальник потяга застосував екстрене гальмування, але через невелику відстань зіткнення уникнути не вдалося

У місті Вишневе на Київщині сталася трагедія на залізничному вокзалі: під колесами електропотяга сполученням Фастів – Київ загинув неповнолітній. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

За попередньою інформацією правоохоронців, під час наближення потяга до станції 17-річний хлопець стрибнув із перону на колії. Почувши звукові сигнали машиніста, юнак намагався застрибнути назад на платформу, проте не встиг. Кермувальник потяга застосував екстрене гальмування, але через невелику відстань зіткнення уникнути не вдалося. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події.

Слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людини (ч. 3 ст. 276 КК України). Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини цього інциденту.

Нагадаємо, у Вінниці 18 грудня близько першої години ночі на залізничному вокзалі сталася трагедія. 18-річна дівчина потрапила під колеса пасажирського потяга. За попередньою інформацією, 18-річна мешканка Хмельницької області, яка навчалася у Вінниці, потрапила під колеса пасажирського потяга. Від отриманих травм дівчина загинула на місці події.