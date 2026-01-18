ЗСУ має успіх на Куп’янському і Покровському напрямках – ISW

Сили оборони України не лише зберігають контроль, а й мають ознаки просування в тактичному районі Добропілля

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті повідомляють про нещодавнє просування Збройних Сил України на ключових ділянках фронту. Геолокаційні кадри підтверджують успішні дії українських підрозділів у Харківській та Донецькій областях, попри безперервний тиск з боку російських окупаційних військ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ISW.

Зокрема, за даними ISW, відео від 15 січня свідчать про успішні дії українських підрозділів на північ від Куп’янська в Харківській області. Водночас 16–17 січня російські війська здійснювали атаки безпосередньо в Куп’янську, а також на північний схід від міста – в районах Дворічної та Красного Першого, на схід – у напрямках Петропавлівки, Подолу й Кучерівки, а також на південний схід – поблизу Піщаного та Курилівки.

Крім того, аналітики зазначають, що згідно з геолокаційними кадрами від 17 січня, українські військові нещодавно просунулися на північний захід від села Світле, що розташоване на схід від Покровська в Донецькій області.

У той же період російські війська продовжували наступальні дії поблизу Покровська та в межах міста, а також на північний захід – у районі Гришиного, на північ – поблизу Родинського й Білицького, на північний схід – біля Сухецького, на схід – у районах Мирнограда та Рівного, а також на південний захід – поблизу Котлиного, Удачного та Молодецького.

Окремо в ISW зазначають, що Сили оборони України не лише зберігають контроль, а й мають ознаки просування в тактичному районі Добропілля – на південний захід від населеного пункту Дорожнє.

Нагадаємо, російські війська намагалися прорвати державний кордон України в напрямку населеного пункту Дегтярне на Харківщині, однак українські захисники відбили атаку та знищили понад 20 окупантів.