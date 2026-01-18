Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 18 січня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Нині триває 1425-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники відбили 45 штурмових атак агресора

За минулу добу відбулося 133 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 239 керованих авіабомб. Крім цього, було залучено для ураження 8071 дрон-камікадзе та здійснено 3845 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 40 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Рогізне Сумської області; Діброва Дніпропетровської області; Різдвянка, Залізничне, Зелена Діброва, Долинка, Одарівка, Жовта Круча, Гуляйполе, Воздвижівка, Гірке Запорізької області.

Останні новини з фронту

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу та техніки противника, два пункти управління БпЛА та один командно-спостережний пункт російських загарбників.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 18 січня 2026 року фото 1

Минулої доби противник завдав двох авіаударів, скинувши вісім авіабомб, здійснив 79 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 січня 2026 року фото 2

Наші війська зупинили вісім атак в районі Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Приліпки та в бік Круглого й Чугунівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 січня 2026 року фото 3

Вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Петропавлівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 січня 2026 року фото 4

Ворог атакував сім разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Мирного, Зарічного та у бік населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 січня 2026 року фото 5

Сили оборони відбили одну атаку противника у районі Свято-Покровського.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 січня 2026 року фото 6

Ворог здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та у бік Іванопілля, Торського, Іллінівки й Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 січня 2026 року фото 7

Наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Мирноград, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 січня 2026 року фото 8

Противник вчора здійснив шість атак в районах населених пунктів Вишневе, Злагода, Зелений Гай, Соснівка.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 січня 2026 року фото 9

Сили оборони відбили 22 атаки росіян в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Добропілля, Варварівки й Зеленого.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 січня 2026 року фото 10

Відбулося одне боєзіткнення в районі Приморського.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 січня 2026 року фото 11

Окупанти здійснили одну безрезультатну спробу просунутись вперед у районі Антонівського мосту.

 Нагадаємо, триває 1425-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

