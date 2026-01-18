Росія атакувала Хмельниччину: виникла пожежа на підприємстві

За попередніми даними, загиблих і поранених немає

У ніч на 18 січня російські окупаційні війська атакували Хмельницьку область ударними дронами. Про це повідомив голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін, пише «Главком».

«Працювали сили ППО. Є збиття. Детальніше – згодом», – написав він.

Унаслідок атаки сталася пожежа на одному з підприємств у Хмельницькому районі. Загоряння оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

За попередніми даними, загиблих і поранених немає. Детальна інформація уточнюється.

Нагадаємо, цієї ночі у Запорізькому районі внаслідок ворожого удару сталася пожежа. Місто Вільнянськ повністю знеструмлене – без електропостачання залишилися понад 15 тис. абонентів громади.

Також у ніч проти 18 січня російський ударний безпілотник «Шахед» атакував Холодногірський район Харкова. За попередніми даними, БпЛА влучив у приватний житловий будинок, на місці виникла пожежа.

Станом на 02:15 підтверджено загибель 20-річної дівчини. Ще одна жінка дістала поранення та отримує необхідну медичну допомогу. Крім того, 41-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Цієї ночі російські терористичні війська атакували передмістя Сум керованими авіаційними бомбами. Унаслідок обстрілу постраждало четверо людей, серед них – дитина. Через російський обстріл пошкоджено 15 житлових будинків. За попередніми даними, у двох будинках зафіксовані ушкодження стін, в інших – вибиті вікна.

Рятувальники обстежили місце ворожого авіаційного удару. За попередньою інформацією, внаслідок удару травмовано три жінки та семирічну дитину.