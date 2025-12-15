Шкільний автобус з учнями впав зі скелі в Колумбії: щонайменше 16 загиблих

Причини катастрофи поки не встановлено, і влада розпочала розслідування

На півночі Колумбії сталася страшна трагедія: шкільний автобус, в якому перебувало 45 пасажирів, впав у 80-метрову прірву. Щонайменше 16 осіб загинули, серед них водій автобуса та учні випускного класу місцевої школи. Ще 20 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє Главком з посиланням на Reuters.

Автобус прямував з Карибського узбережжя до міста Медельїн, коли на ділянці дороги між містами Ремедіос та Сарагоса він з'їхав з траси і впав вниз схилом. Подія сталася рано-вранці, коли учні поверталися з неофіційної екскурсії, організованої безпосередньо ними самими, а не школою.

Загиблі – це учні віком від 16 до 27 років. Постраждалих доставили до найближчих лікарень, де їм надається медична допомога. Відомо, що серед пасажирів були учні випускного класу, які нещодавно відвідали Карибське узбережжя.

Причини катастрофи поки не встановлено, і влада розпочала розслідування для з'ясування обставин трагедії. Трагедія приголомшила місцеву громаду та підняла питання безпеки на гірських дорогах країни.

