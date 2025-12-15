Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Шкільний автобус з учнями впав зі скелі в Колумбії: щонайменше 16 загиблих

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Шкільний автобус з учнями впав зі скелі в Колумбії: щонайменше 16 загиблих
Шкільний автобус, в якому перебувало 45 пасажирів, впав у 80-метрову прірву
фото: соціальні мережі

Причини катастрофи поки не встановлено, і влада розпочала розслідування

На півночі Колумбії сталася страшна трагедія: шкільний автобус, в якому перебувало 45 пасажирів, впав у 80-метрову прірву. Щонайменше 16 осіб загинули, серед них водій автобуса та учні випускного класу місцевої школи. Ще 20 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє Главком з посиланням на Reuters.

Автобус прямував з Карибського узбережжя до міста Медельїн, коли на ділянці дороги між містами Ремедіос та Сарагоса він з'їхав з траси і впав вниз схилом. Подія сталася рано-вранці, коли учні поверталися з неофіційної екскурсії, організованої безпосередньо ними самими, а не школою.

Загиблі – це учні віком від 16 до 27 років. Постраждалих доставили до найближчих лікарень, де їм надається медична допомога. Відомо, що серед пасажирів були учні випускного класу, які нещодавно відвідали Карибське узбережжя.

Причини катастрофи поки не встановлено, і влада розпочала розслідування для з'ясування обставин трагедії. Трагедія приголомшила місцеву громаду та підняла питання безпеки на гірських дорогах країни.

Нагадаємо, внаслідок зіткнення автобуса з автобусною зупинкою в центрі Стокгольма загинуло шестеро людей, ще кілька отримали поранення. 

Інцидент стався поблизу Королівського технологічного інституту. Рятувальні служби, поліція та медики працювали на місці події. На той момент в автобусі не було пасажирів.

Читайте також:

Теги: розслідування автобус аварія учні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На популярному пляжі Бонді в Сіднеї сталася антисемітська терористична атака, яка забрала життя щонайменше 16 людей
Теракт на пляжі в Сіднеї під час Хануки: 16 загиблих, серед жертв – дитина
Вчора, 22:30
Усі затримані працювали у Києві різноробочими на будівництві й одночасно шукали «легкі заробітки» у телеграм-каналах
Теракт у Дарницькому районі Києва: затримано виконавців, які діяли за завданням РФ
12 грудня, 12:16
У Палаці «Україна» відбувся новорічний концерт для учнів, де виступили популярні українські артисти
Новорічна вечірка для дітей багатих українців: Білик, Пивоваров, Монатік – у подарунок (фото, відео)
12 грудня, 09:48
18-річний водій BMW не впорався з керуванням авто
Смертельна аварія у Києві: водій BMW загинув, є постраждалі
11 грудня, 07:44
ри особи заарештовані у справі про шахрайство, що зачепило престижну установу ЄС
Корупція та закупівлі: деталі скандалу навколо дипломатичної служби ЄС
2 грудня, 16:58
Термінал «Боріваж»
Суд скасував арешт «Боріважу». Хто поклав око на один із найбільших зернових терміналів України?
28 листопада, 11:15
П'ятьох людей було госпіталізовано з важкими травмами
У Чехії зіштовхнулися пасажирські потяги: десятки поранених
20 листопада, 11:56
Водночас чиновниця не відповіла на низку запитань, зокрема, чому не прийшла на засідання Верховної Ради
Ексміністерка енергетики Гринчук спростувала чутки про своє перебування за кордоном
19 листопада, 23:36
Повітряні кулі з контрабандою з Білорусі
Білоруський привіт: Литва провела операцію проти контрабанди повітряними кулями
18 листопада, 09:55

Соціум

Емігрант з України, який пережив Голокост, загинув під час теракту у Сіднеї
Емігрант з України, який пережив Голокост, загинув під час теракту у Сіднеї
Шкільний автобус з учнями впав зі скелі в Колумбії: щонайменше 16 загиблих
Шкільний автобус з учнями впав зі скелі в Колумбії: щонайменше 16 загиблих
Теракт у Сіднеї під час Хануки: стрілками виявилися батько та син
Теракт у Сіднеї під час Хануки: стрілками виявилися батько та син
Теракт на пляжі в Сіднеї під час Хануки: 16 загиблих, серед жертв – дитина
Теракт на пляжі в Сіднеї під час Хануки: 16 загиблих, серед жертв – дитина
В Австралії випадковий перехожий зумів роззброїти терориста, який розстрілював людей на пляжі
В Австралії випадковий перехожий зумів роззброїти терориста, який розстрілював людей на пляжі
У сусідній з Україною країні вперше за 40 років зафіксовано випадки небезпечної хвороби
У сусідній з Україною країні вперше за 40 років зафіксовано випадки небезпечної хвороби

Новини

У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua