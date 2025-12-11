Головна Країна Події в Україні
Дрон із вибухівкою влучив у будинок підприємців на Львівщині: коментар депутата і поліції

Ірина Тетеріна
Ірина Тетеріна
На Львівщині у приватний будинок влучив дрон із вибухівкою
Депутат зазначив, що попередньо дрон влучив у будинок підприємців Наталії та Армена Ковалів

У приватний будинок у Сокільниках  на Львівщині влучив дрон із вибухівкою. Слідчі відкрили кримінальне провадження за закінчений замах на умисне вбивство. Про це повідомляє «Главком».

«Найстрашніше те, що це, схоже, не дія ворога, а наслідок внутрішньої «розбірки» чи «попередження», яке хтось вирішив реалізувати за допомогою бойового дрона», – прокоментував ситуацію депутат Львівської міської ради від партії «Варта» Валерій Веремчук. 

«Вибух стався о 4-й ранку, зруйновано дах та кімнати. Диво, що ніхто не постраждав. Але сам факт, що хтось наважився на таке, переходить усі межі. Суспільство не може сприймати це як «черговий інцидент». Якщо сьогодні дрон летить у дім через конфлікт, завтра він може прилетіти в будь-яке помешкання», – додав Варемчук.

«Поліція відкрила справу за замах на умисне вбивство – це правильно, але цього замало. Має бути чіткий сигнал: ніхто в Україні не має права з’ясовувати стосунки вибухівками. Інакше ми створимо прецедент, який підірве безпеку зсередини, а це – абсолютно неприйнятно, особливо під час війни», – прокоментував депутат.

Співробітники поліції розповіли, що вибух у приватному будинку у селі Сокільники надійшло до поліції близько 04:00 години. Місцева жителька Ірина розповіла, що було гучно. «Я проснулася від вибухів, подивилася чи не повибивало вікна і лягли далі спати, бо тривоги не було», – розповіла вона 24 каналу.

«Ніхто не постраждав. Пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку. Не місці працюють всі профільні служби», – кажуть правоохоронці.

Голова Нацполіції Іван Вигівський додав, що сьогоднішній інцидент на Львівщині, де дрон влучив у приватний будинок, ще раз підтвердив, що Україна потребує оновленого та дієвого законодавства у сфері використання безпілотних літальних апаратів. 
 
«Поліцейські одразу розпочали розслідування за фактом замаху на умисне вбивство. Тривають першочергові слідчо-оперативні заходи. Ми встановлюємо тип дрона, маршрут його руху та осіб, які можуть бути причетні», – зазначив Вигівський в коментарі РБК-Україна.

За його словами, такий випадок демонструє, що без системного контролю ризики для цивільного населення лише зростатимуть.

«Це захист українських громадян, який має стати нормою в післявоєнний період. Дрони залишатимуться частиною нашого повсякденного життя, тому їх використання має бути контрольованим та безпечним», – додав голова Нацполіції.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що попередньо дрон влетів у будинок підприємців Наталії та Армена Ковалів.

«Наталія Коваль є співзасновницею фермерського господарства, що займається вирощуванням зернових, бобових та олійних культур. Жінка є власницею будинку та земельної ділянки в Сокільниках та кількох ділянок у Судовій Вишні. Її чоловік є орендарем земельної ділянки 0,7 га з озером у Судовій Вишні для рибогосподарських потреб», – зазначив депутат.

Нагадаємо, що у ніч проти 11 грудня в селі Сокільники поблизу Львова невідомий безпілотник влучив у приватний будинок.

