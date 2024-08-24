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Президент України підписав закон про ратифікацію Римського статуту

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Президент України підписав закон про ратифікацію Римського статуту
Президент підписав ще один закон
фото: Офіс президента

Україна офіційно ратифікувала Римський статут

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Про це стало відомо із картки закону.

Зеленський підписав закон 24 серпня, тепер документ буде повернутий до Верховної Ради.

Нагадаємо, що 21 серпня на засідання Верховна Рада підтримала ратифікацію Статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), який ще називають Римським статутом. Документ підтримав 281 народний обранець. 

Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, але за весь цей час так і не ратифікувала його.

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Теги: Верховна Рада війна Римський статут Міжнародний кримінальний суд українці Україна

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