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Навчання без смартфонів: одна з країн ЄС заборонила телефони в школах

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Навчання без смартфонів: одна з країн ЄС заборонила телефони в школах
У школах, де користуватися телефоном заборонено навіть на перервах, нібито покращується атмосфера між учнями
фото з відкритих джерел

Винятком може стати хвороба учня, коли йому потрібно користуватися телефоном, щоб бути залученим у навчальний процес

У Нідерландах заборонили мобільні телефони для початкових шкіл, раніше це стосувалося лише середніх шкіл. Про це повідомляє нідерландське видання NOS.

Міністерство освіти країни вважає, що мобільні телефони та гаджети відволікають учнів від навчання, не дають їм зосередитися. А в школах, де користуватися телефоном заборонено навіть на перервах, нібито покращується атмосфера між учнями.

«Перерви приємніші, тому що студенти частіше розмовляють один з одним», – сказав дослідник Лоес Пауельс з Університету Радбауд.

Водночас учні можуть продовжити використовувати мобільні телефони в класах, якщо вони необхідні для уроку – наприклад, під час занять з медіаграмотності. Також винятком може стати хвороба учня, коли йому потрібно користуватися телефоном, щоб бути повністю залученим у навчальний процес.

Нагадаємо, Франція запустить експериментальну заборону на використання мобільних телефонів у школах для дітей до 15 років.

За інформацією, близько 200 загальноосвітніх шкіл Франції невдовзі почнуть діяти в рамках ініціативи «цифрова пауза». У межах експерименту учні повинні будуть здавати свої телефони після прибуття до школи.

До слова, Міністерство освіти і науки України з 1 вересня впроваджує комплексну стратегію «Школа офлайн», щоб повернути 300 тис. учнів до безпечного очного навчання, та підвищити якість дистанційного там, де  очний формат не можливий. 

Також у Міносвіти розповіли про рівень готовності шкіл до холодів та блекаутів.

Як повідомлялося, українським учителям найближчим часом не варто очікувати на підвищення заробітної плати. Причиною цьому стала складна ситуація в державному бюджеті.

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Теги: школа Нідерланди студенти українці навчання конфлікт

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