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Між Путіним та Лукашенком назріває конфлікт: білоруський опозиціонер назвав причину

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Між Путіним та Лукашенком назріває конфлікт: білоруський опозиціонер назвав причину
Між Путіним та Лукашенком уже відбуваються тактичні конфлікти
фото з відкритих джерел

Насамперед господар Кремля незадоволений тим, що Білорусь відвела частину військ від кордону з Україною

Розпорядження самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка збивати у повітряному просторі Білорусі безпілотники, чиї б вони не були, може викликати різку реакцію його російського колеги Володимира Путіна. Таку думку висловив білоруський опозиціонер Павло Латушко в коментарі «24 каналу».

За його словами, між Путіним та Лукашенком уже відбуваються тактичні конфлікти. Насамперед господар Кремля незадоволений тим, що Білорусь відвела частину військ від кордону з Україною.

Латушко зауважив, що у відповідь на це Москва поставила Білорусі ультиматум: нафта по передоплаті. Крім цього, міністерство оборони Росії, яке зробило запит на озброєння в Білорусі, відмовляється за нього платити, поки Лукашенко не поверне війська до кордонів з Україною.

Збиття російських дронів у повітряному просторі Білорусі може спровокувати Путіна на ще більш жорсткі заходи.

«Путін може сказати, що тоді не буде білоруського молока та м'яса в російських магазинах, буде нафта по передоплаті та підняття цін на газ. Зараз вони (Путін та Лукашенко, – ред) перетягують канат одне на одного, перевіряючи, хто витримає»,– пояснив білоруський опозиціонер.

Окрім того, Латушко наголосив, що через російські дрони, які залітають на територію Білорусі, білорусам варто шукати укриття, оскільки уламки збитих безпілотників теж можуть завдати шкоди.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 7 вересня, під час атаки по Україні до Білорусі залетіли щонайменше вісім російських дронів. Один із них опинився за 70 км від кордону з Литвою. 

Також у Румунії триває перевірка місць, де міг впасти російський безпілотник. Він порушив повітряний простір Румунії в ніч на 8 вересня під час атаки РФ на Україну. 

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Теги: конфлікт Москва озброєння укриття путін Білорусь нафта

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