Рада скасувала мобілізацію для братів та сестер загиблих на фронті воїнів

Проєкт №11391 в цілому схвалили 310 депутатів

Сьогодні, 21 серпня, Верховна Рада повернула відстрочку від мобілізації для братів та сестер громадян, які загинули на фронті або зникли без вісти. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

За його даними, проєкт №11391 в цілому схвалили 310 депутатів.

Закон повертає відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану.

Раніше в Міноборони підтримали цей проєкт. До квітня в попередній редакції ст. 23 закону про мобілізацію зазначалося, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів вніс зміни до порядку мобілізації військовозобов'язаних громадян, які доглядають або утримують хворих чи осіб з інвалідністю.