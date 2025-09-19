Головна Країна Події в Україні
Чи може Україна врятувати окупований Донбас, що залишився без води? Пояснення фахівця

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Чи може Україна врятувати окупований Донбас, що залишився без води? Пояснення фахівця
Проблема полягає не лише у зруйнованій інфраструктурі, яка потребує значних інвестицій, але й у самому джерелі води
Андрій Нікітін: «Поки ми контролюємо Дніпро-Донбас та річку Оскіл, ми впливаємо на кількість води, доступну ворогу»

Заяви ватажка «ДНР» Дениса Пушиліна про вирішення проблеми з водою на окупованому Донбасі після захоплення Слов’янська не відповідають дійсності. За словами віцепрезидента асоціації «Укрводоканалгеологія» Андрія Нікітіна, навіть у гіпотетичному випадку захоплення міста окупанти не зможуть забезпечити стабільне водопостачання. Про це Андрій Нікітін розповів в інтерв’ю «Главкому».

Нікітін пояснив, що проблема полягає не лише у зруйнованій інфраструктурі, яка потребує значних інвестицій, але й у самому джерелі води.

«Навіть якщо уявити, що окупанти відновлять забір води з річки, не треба забувати: ще у 60-х роках Сіверський Донець не міг забезпечити потреб Донбасу. Потужність каналу тоді становила близько 42 кубометри за секунду, але сама річка мала лише 10-12. Тобто дефіцит був трикратний. Канал працював максимум на 35-37 кубометрів, а згодом його фактична подача впала до 24», – розповів Андрій Нікітін.

За його словами, наповнення самої річки залежить від каналу Дніпро-Донбас, який контролює Україна. «Поки ми контролюємо Дніпро-Донбас та річку Оскіл, ми впливаємо на кількість води, доступну ворогу», – зазначив Андрій Нікітін. За його словами, для повного забезпечення Донбасу водою окупантам довелося б дійти до Дніпра.

Андрій Нікітін зазначив, що на підконтрольних Україні прифронтових територіях ситуація з водою значно краща, хоч і трапляються тимчасові перебої через обстріли та зношену інфраструктуру. Окупанти не можуть впливати на подачу води через систему, їхній вплив обмежується лише обстрілами насосних станцій та іншої інфраструктури.

Як відомо, система водопостачання на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей перебуває у переддефолтному стані. За оцінкою віцепрезидента асоціації «Укрводоканалгеологія» Андрія Нікітіна, у довгостроковій перспективі «шансів немає» уникнути повного колапсу. 

За словами Андрія Нікітіна, головна причина дефіциту води – це війна. Російські війська почали системно обстрілювати насосні станції та трубопроводи ще з січня 2022 року, перетворивши водну інфраструктуру на елемент фронту.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донбасу катастрофічно бракує води. Водосховища спорожніли, магістральні канали перетворилися на лінію фронту. За офіційними цифрами, окупаційна влада може подавати лише чверть від довоєнних обсягів води, і навіть ці ресурси губляться у вкрай зношених мережах.

Люди отримують воду кілька годин на день, а дехто на тиждень. Часто вона взагалі не доходить до споживачів. Ситуація ускладнюється тим, що попереду – опалювальний сезон, для якого потрібні значні запаси води, яких просто немає.

До слова, окуповані міста Донбасу, зокрема Донецьк і Макіївка, переживають катастрофічну кризу водопостачання. За відсутності води та нормальної роботи комунальних служб регіон зіткнувся з серйозними проблемами антисанітарії, яка загрожує спалахом епідемій. Місцеві жителі у соцмережах поодиноко розповідають про критичну ситуацію в окупації, яка може перетворитися на зону гуманітарного лиха. 

Теги: окупація Донбас вода водопостачання Андрій Нікітін

