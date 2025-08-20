Головна Світ Соціум
«Не затримуйтеся в душі»: Стокгольм звернувся із незвичним закликом до громадян

Аномальна спека загрожує водопостачанню у Швеції
Стокгольм зіткнувся з дефіцитом води через високу температуру 

Влада столичного регіону Швеції звернулася до населення з незвичним проханням заощаджувати воду. За даними Reuters, це відбувається на тлі рекордної спеки, яка призвела до серйозних проблем із водопостачанням, пише «Главком».

Головною причиною стало аномальне підвищення температури води в озері Меларен, що забезпечує питною водою понад 2 млн осіб. Це призвело до скорочення обсягів питної води, яку можуть виробляти водоочисні станції.

Жителям Стокгольма та околиць запропонували скоротити час перебування в душі, не наповнювати басейни, відмовитися від поливу садів і миття машин. «Кожна крапля має значення», – йдеться у заяві комунального підприємства Stockholm Water and Waste.

Ця ситуація є частиною загальноєвропейської тенденції: більшу частину липня континент страждав від аномальної спеки, яка спричинила лісові пожежі та сотні смертей. Вчені застерігають, що подібні явища стають дедалі частішими та інтенсивнішими через глобальне потепління.

За словами професора кліматології Еріка К'єльстрьома, клімат у країні помітно змінюється: зими стають коротшими, а літо – довшим і спекотнішим. Липень 2024 року став найгарячішим за останні 100 років у деяких частинах Швеції. Це явище, як і аномальні хвилі спеки по всій Європі, є наслідком глобального потепління.

Нагадаємо, у розпал національної посухи у Великій Британії, що спричинила нестачу води в країні, уряд звернувся до громадян із несподіваною порадою. Щоб допомогти подолати кризу, населенню запропонували видаляти старі електронні листи та фотографії. 

Раніше у Німеччині жінку звинувачено у крадіжці дощової води. У німецькому місті Шпайхінген 51-річній місцевій мешканці висунуто обвинувачення у крадіжці 40 літрів дощової води у її 38-річної сусідки.

Теги: Швеція клімат вода спека

