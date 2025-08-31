Головна Країна Події в Україні
Генштаб спростував заяву росіян про окупацію села на Дніпропетровщині

Генштаб спростував заяву росіян про окупацію села на Дніпропетровщині
Українські військові спростували черговий вкид росіян
фото з відкритих джерел

Воїни 46 окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ зняли з дрона бійців у Дачному з українським прапором

Село Дачне Дніпропетровської області перебуває під контролем ЗСУ. Українські військові спростували черговий вкид росіян. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, вчора начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасімов відзвітував, що російська армія нібито окупувала 7 населених пунктів Дніпропетровської області, серед яких було й село Дачне.

Однак у Генштабі ЗСУ показали, який насправді має вигляд «окуповане Герасимовим» село Дачне у Дніпропетровській області.

Зокрема, воїни 46 окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ зняли з дрона бійців у Дачному з українським прапором.

Генштаб спростував заяву росіян про окупацію села на Дніпропетровщині фото 1

На мапі DeepState можна візуально побачити, де розташоване село Дачне.

Раніше повідомлялося, що, за даними Генштабу, попри заяви ворога, російські війська не здобули повний контроль над жодним великим містом.

До слова, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Зеленський повідомив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку та зазначає найбільших втрат. 

«Наші підрозділи продовжують виконання визначених завдань на Донеччині та методично знищують окупанта. Загалом по фронту тільки за вісім місяців цього року росіяни втратили вбитими та важкопораненими понад 290 тисяч своїх військових. Найбільших втрат вони зазнали саме на Донеччині, не реалізувавши при цьому жодного зі своїх стратегічних завдань. На частині ділянок фронту зараз тривають наші стабілізаційні заходи», – пише президент.

