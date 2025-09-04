Головна Країна Політика
search button user button menu button

Свириденко анонсувала відкриття водогону у Миколаєві

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Свириденко анонсувала відкриття водогону у Миколаєві
фото: Юлія Свириденко/Telegram

У 2024 році з державного бюджету було виділено 8,7 млрд грн на зведення нової системи водозабору з річки Південний Буг

У Миколаєві вперше з 2022 року місцеві отримають прісну воду в кранах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Оглянули з колегами новий магістральний водогін, який вже невдовзі живитиме місто. У 2022 році росіяни підірвали ключовий водопровід, який забезпечував місто. Відтоді 500 тисяч миколаївців живуть без постійного водопостачання», – йдеться у повідомленні.

Свириденко анонсувала відкриття водогону у Миколаєві фото 1
фото: Юлія Свириденко/Telegram

Свириденко нагадала, що у 2024 році з державного бюджету було виділено 8,7 млрд грн на зведення нової системи водозабору з річки Південний Буг. За її словами, проєкт вдалося здешевити з початкової вартості до 6,5 млрд грн завдяки Агентству відновлення. Зекономлені кошти підуть на будівництво водогонів в інших регіонах.

«У січні 2025 року почалися будівельні роботи, а у серпні запустили тестову роботу водогону. Воду вже почали повноцінно подавати в системи та резервуари водоканалу. За два тижні прісна вода повністю замінить солону в усіх системах міста. Водогін забезпечуватиме 120 тисяч кубометрів води на добу для домогосподарств і ще 50 тисяч для зрошення сільськогосподарських угідь», – підкреслила премʼєр-міністерка.

За словами Свириденко, труби та насоси розміщені під землею, зараз добудовуються укриття для працівників. Зокрема, є пульти для дистанційного управління, резерв живлення та система захисту від атак. «Будівництво вже на завершальному етапі», – додала вона.

Як повідомлялося, з початку 2025 року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) дослідила понад 700 тис. проб питної води по всій країні. Моніторинг виявив значні порушення на об’єктах водопостачання та водовідведення, що становить загрозу для здоров’я населення.

Читайте також:

Теги: вода Миколаїв Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд був категорично проти призначення Олександра Цивінського директором БЕБ. Однак після «картонкового майдану» раптово передумав
Здолав поліграфа. Як детектив НАБУ відвоював крісло директора БЕБ Кадри
6 серпня, 20:15
Станом на 1 липня власний капітал поштового оператора становив мінус 661,5 млн грн
Нацбанк поскаржився Свириденко на роздуті амбіції Смілянського
8 серпня, 16:47
Уряд провів засідання 6 серпня
Уряд призначив голову БЕБ
6 серпня, 10:58
Два райони Дніпропетровщини можуть залишитися без води
Два райони Дніпропетровщини можуть залишитися без води: названо причину
13 серпня, 14:15
Влада Британії радить громадянам видаляти старі електронні листи та фотографії
«Видаляйте листи» для економії води: уряд Британії звернувся із дивним проханням до громадян
14 серпня, 14:04
Глава Кабміну наголосила, що урядова постанова буде фіналізована до кінця тижня
Стало відомо, коли уряд дозволить чоловікам до 22 років виїжджати за кордон
18 серпня, 16:27
У Маріуполі майже висохло Старокримське водосховище
У Маріуполі майже висохло Старокримське водосховище, яке є єдиним джерелом водозабезпечення
15 серпня, 16:35
Основною причиною катастрофи є не лише руйнування інфраструктури, а й екологічні чинники
Окупація без води: чому в Донецьку катастрофа з водопостачанням
29 серпня, 10:49
Свириденко зустрілася з премʼєр-міністеркою Данії
Україна готова відкрити перші переговорні кластери про членство в ЄС – Свириденко
27 серпня, 18:36

Політика

Рада проголосувала за відновлення трансляцій засідань
Рада проголосувала за відновлення трансляцій засідань
Свириденко анонсувала відкриття водогону у Миколаєві
Свириденко анонсувала відкриття водогону у Миколаєві
На мапі України з’явиться ще одне місто
На мапі України з’явиться ще одне місто
Уряд звільнив Рудого з посади голови ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор
Уряд звільнив Рудого з посади голови ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор
«Це не зупинить Путіна». Соратник Зеленського пояснив небезпеку «буферної зони», яку нав’язують Україні
«Це не зупинить Путіна». Соратник Зеленського пояснив небезпеку «буферної зони», яку нав’язують Україні
Зеленський допустив повторення корейського сценарію в Україні
Зеленський допустив повторення корейського сценарію в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
17K
Перед судом постануть пʼять підприємців, які продавали підроблену техніку відомого бренду
17K
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
3494
Капкан для втікачів за кордон. Скандальний законопроєкт у деталях
3294
Стало відомо, чому підозрюваний у вбивстві Парубія після злочину опинився на Хмельниччині

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua