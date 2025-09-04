Свириденко анонсувала відкриття водогону у Миколаєві

У 2024 році з державного бюджету було виділено 8,7 млрд грн на зведення нової системи водозабору з річки Південний Буг

У Миколаєві вперше з 2022 року місцеві отримають прісну воду в кранах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Оглянули з колегами новий магістральний водогін, який вже невдовзі живитиме місто. У 2022 році росіяни підірвали ключовий водопровід, який забезпечував місто. Відтоді 500 тисяч миколаївців живуть без постійного водопостачання», – йдеться у повідомленні.

фото: Юлія Свириденко/Telegram

Свириденко нагадала, що у 2024 році з державного бюджету було виділено 8,7 млрд грн на зведення нової системи водозабору з річки Південний Буг. За її словами, проєкт вдалося здешевити з початкової вартості до 6,5 млрд грн завдяки Агентству відновлення. Зекономлені кошти підуть на будівництво водогонів в інших регіонах.

«У січні 2025 року почалися будівельні роботи, а у серпні запустили тестову роботу водогону. Воду вже почали повноцінно подавати в системи та резервуари водоканалу. За два тижні прісна вода повністю замінить солону в усіх системах міста. Водогін забезпечуватиме 120 тисяч кубометрів води на добу для домогосподарств і ще 50 тисяч для зрошення сільськогосподарських угідь», – підкреслила премʼєр-міністерка.

За словами Свириденко, труби та насоси розміщені під землею, зараз добудовуються укриття для працівників. Зокрема, є пульти для дистанційного управління, резерв живлення та система захисту від атак. «Будівництво вже на завершальному етапі», – додала вона.

Як повідомлялося, з початку 2025 року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) дослідила понад 700 тис. проб питної води по всій країні. Моніторинг виявив значні порушення на об’єктах водопостачання та водовідведення, що становить загрозу для здоров’я населення.