Віцепрезидент асоціації «Укрводоканалгеологія» пояснив, чому окупований Донбас лишився без води

glavcom.ua
Віцепрезидент асоціації «Укрводоканалгеологія» пояснив, чому окупований Донбас лишився без води
Пошкоджені водопровідні мережі на окупованих територіях Донбасу
Андрій Нікітін: «Отримати воду можуть хіба що ті, хто живе на перших-других поверхах»

Через зношеність водопровідних мереж окуповані райони Донбасу фактично позбавлені водопостачання. Вода доходить лише до тих, хто живе на перших–других поверхах багатоповерхівок. Про це в інтерв’ю«Главкому» розповів віцепрезидент асоціації «Укрводоканалгеологія» Андрій Нікітін.

Рівень втрат води у мережах окупованих територій Донбасу досягає 60–80%. Це означає, що зі 100 л поданої води до кінцевого споживача доходить лише близько 30.

«Це створювало хронічний дефіцит води, який відчувався ще до окупації, а зараз став катастрофічним», – зазначає Нікітін.

Він пояснює, що показник втрат води застосовний лише при цілодобовому водопостачанні. Якщо ж воду подають лише кілька годин раз на три–чотири дні, більшість обсягу йде на заповнення мереж і створення мінімального тиску, тож реальні обсяги, що доходять до споживачів, часто дорівнюють нулю.

До 2014 року Донецька агломерація споживала близько 1,2 млн кубометрів води на добу. Нині окупаційна влада декларує подачу 900 тис.–1 млн кубометрів, проте реально забезпечити вдалося лише 250–280 тис. кубометрів, з яких близько 70 відсотків втрачається в аварійних мережах. Таким чином, мешканці отримують лише близько 90 тис. кубометрів води на добу – значно менше за довоєнні потреби.

Фактично сьогодні з 300 тис. кубометрів води, що подається, близько 200 тис. губляться у дірявих мережах, які щодня руйнуються ще більше.

Щодо контактів із водоканалами на окупованих територіях, Нікітін зазначає: «Зв’язку немає, і жодної інформації від працівників водоканалів ми не отримуємо».

Нагадаємо, що система водопостачання на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей перебуває у переддефолтному стані. За оцінкою віцепрезидента асоціації «Укрводоканалгеологія» Андрія Нікітіна, у довгостроковій перспективі «шансів немає» уникнути повного колапсу. 

Теги: Донбас Андрій Нікітін водопостачання

