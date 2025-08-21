Головна Країна Політика
Віддати Донбас Путіну? Зеленський розказав, як переконував Трампа

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Віддати Донбас Путіну? Зеленський розказав, як переконував Трампа
Зеленський пояснив Трампу, чому відмова від територій на сході України є неприйнятною
фото: Офіс президента України

«Якщо Путін отримає це, то він буде намагатися йти далі», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час розмови з Дональдом Трампом він пояснив, чому відмова від територій на сході України є неприйнятною. За словами глави держави, він навів стратегічні аргументи, які стосуються виживання всієї країни. Про це він розповів на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

Зеленський зазначив, що він продемонстрував Трампу, що відхід українських військ зі східних територій відкриє шлях до Харкова, а також до таких промислових центрів, як Дніпро.

«Я йому зазначив, що багато важливих аспектів тут є. Якщо ми говоримо просто про вихід зі Сходу, ми не можемо цього зробити. Але тут питання не тільки в Конституції, це питання про виживання нашої країни, і тут питання про найбільш сильні захисні рубежі, про відстані до промислових центрів», – сказав Зеленський.

Президент переконаний, що російський диктатор, навіть якщо отримає ці території, «буде намагатися йти далі», незалежно від того, чи буде щось підписано.

Зеленський вважає, що Путін намагається продати «якесь повітря» – обіцянку не наступати в обмін на контроль над територіями, які зараз утримує Україна. На його думку, такі умови є заздалегідь неприйнятними й висуваються, щоб уникнути завершення війни. За словами Зеленського, Дональд Трамп «зрозумів» його аргументи. 

Зазначимо, Зеленський відкидає можливість відходу українських Сил оборони з неокупованої частини Донецької області як передумову для повного припинення вогню. Також очільник держави підкреслив, що Україна юридично не визнає окупацію всіх наших тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зауважив, що переговори у Вашингтоні з Дональдом Трампом та європейськими лідерами є значним кроком до завершення війни. 

Як відомо, глава Офісу президента Андрій Єрмак провів координаційну розмову з радниками з нацбезпеки, які представляють Німеччину, Італію, Францію, Велику Британію, Фінляндію, а також ЄС та НАТО та повідомив про результати переговорів.

