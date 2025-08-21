Бійки за воду та катастрофа з нечистотами. На що перетворився окупований Донецьк
Окупований Донецьк на межі гуманітарної катастрофи: місто, яке приймало Євро-2012, перетворилося на «місто лайна»
Окуповані міста Донбасу, зокрема Донецьк і Макіївка, переживають катастрофічну кризу водопостачання. За відсутності води та нормальної роботи комунальних служб регіон зіткнувся з серйозними проблемами антисанітарії, яка загрожує спалахом епідемій. Місцеві жителі у соцмережах поодиноко розповідають про критичну ситуацію в окупації, яка може перетворитися на зону гуманітарного лиха. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві соцмережі та донецького блогера, військовослужбовця ЗСУ Віталія Овчаренка.
Водна криза та її витоки
Масштабні проблеми з водою на окупованих територіях розпочалися навесні 2022 року, коли внаслідок бойових дій було пошкоджено критично важливу інфраструктуру, зокрема, канал Сіверський Донець – Донбас. Окупаційна влада не змогла відновити стабільне водопостачання, що спричинило гуманітарну кризу, яка затягнулася на роки.
Антисанітарія та щоденне життя без води
Брак води призвів до повного колапсу системи каналізації. За словами місцевих жителів, в окупації люди змушені використовувати для власних потреб пластикові пляшки та пакети, які потім викидають у сміттєві баки або просто на вулиці. Через несвоєчасне вивезення сміття відходи розкладаються просто неба, а спекотні дні лише посилюють нестерпний сморід, який вже відчувається навіть у центральних районах Донецька. Вулицями міст буквально течуть нечистоти, що створює надзвичайно небезпечну епідеміологічну ситуацію.
Черги, дефіцит і хвороби
Мешканці окупованого Донецьку та Макіївки змушені годинами стояти в чергах за питною та технічною водою. Біля великих пластикових цистерн, які розставлені по місту, часто спалахують бійки за воду. Жителі приходять з десятками пляшок, але ресурсу на всіх не вистачає. Нерідко під виглядом питної води людям продають технічну, навіть у спеціальних автоматах. На тлі цих проблем багато хто з острахом, але й з надією чекає зиму, сподіваючись, що зможе топити сніг для отримання води, хоча це породжує ще одну проблему – як працюватиме опалення в будинках без води.
Контраст Донецька
Те, що відбувається сьогодні в Донецьку, є разючим контрастом з його минулим. До окупації це було сучасне, розвинене українське місто, яке приймало матчі футбольного чемпіонату Євро-2012. Зараз Донецьк, який пишався своїми парками та інфраструктурою, перетворився на місто, яке, за словами місцевих, «стало містом лайна». Цей жахливий занепад є прямою ілюстрацією того, що приніс Донбасу так званий «русскій мір».
Попри очевидну бездіяльність окупаційної влади, значна частина місцевих жителів у своїх бідах звинувачує саме Україну. Під впливом пропаганди вони вірять, що це українські війська «все розбомбили», і що «Росія відбудує».
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі майже повністю обміліло Старокримське водосховище. Окрім дефіциту води, є загроза втрати риби та водних екосистем.
Коментарі — 0