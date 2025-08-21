Головна Країна Події в Україні
Бійки за воду та катастрофа з нечистотами. На що перетворився окупований Донецьк

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Бійки за воду та катастрофа з нечистотами. На що перетворився окупований Донецьк
Масштабні проблеми з водою на окупованих територіях розпочалися навесні 2022 року
колаж: glavcom.ua

Окупований Донецьк на межі гуманітарної катастрофи: місто, яке приймало Євро-2012, перетворилося на «місто лайна»

Окуповані міста Донбасу, зокрема Донецьк і Макіївка, переживають катастрофічну кризу водопостачання. За відсутності води та нормальної роботи комунальних служб регіон зіткнувся з серйозними проблемами антисанітарії, яка загрожує спалахом епідемій. Місцеві жителі у соцмережах поодиноко розповідають про критичну ситуацію в окупації, яка може перетворитися на зону гуманітарного лиха. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві соцмережі та донецького блогера, військовослужбовця ЗСУ Віталія Овчаренка.

Водна криза та її витоки

Бійки за воду та катастрофа з нечистотами. На що перетворився окупований Донецьк фото 1
фото: Віталій Овчаренко

Масштабні проблеми з водою на окупованих територіях розпочалися навесні 2022 року, коли внаслідок бойових дій було пошкоджено критично важливу інфраструктуру, зокрема, канал Сіверський Донець – Донбас. Окупаційна влада не змогла відновити стабільне водопостачання, що спричинило гуманітарну кризу, яка затягнулася на роки.

Бійки за воду та катастрофа з нечистотами. На що перетворився окупований Донецьк фото 2
фото: Віталій Овчаренко

Антисанітарія та щоденне життя без води

Бійки за воду та катастрофа з нечистотами. На що перетворився окупований Донецьк фото 3
фото: соцмережі

Брак води призвів до повного колапсу системи каналізації. За словами місцевих жителів, в окупації люди змушені використовувати для власних потреб пластикові пляшки та пакети, які потім викидають у сміттєві баки або просто на вулиці. Через несвоєчасне вивезення сміття відходи розкладаються просто неба, а спекотні дні лише посилюють нестерпний сморід, який вже відчувається навіть у центральних районах Донецька. Вулицями міст буквально течуть нечистоти, що створює надзвичайно небезпечну епідеміологічну ситуацію.

Бійки за воду та катастрофа з нечистотами. На що перетворився окупований Донецьк фото 4
фото: соцмережі
Бійки за воду та катастрофа з нечистотами. На що перетворився окупований Донецьк фото 5
фото: соцмережі

Черги, дефіцит і хвороби

Бійки за воду та катастрофа з нечистотами. На що перетворився окупований Донецьк фото 6
фото: Віталій Овчаренко
Бійки за воду та катастрофа з нечистотами. На що перетворився окупований Донецьк фото 7
фото: соцмережі

Мешканці окупованого Донецьку та Макіївки змушені годинами стояти в чергах за питною та технічною водою. Біля великих пластикових цистерн, які розставлені по місту, часто спалахують бійки за воду. Жителі приходять з десятками пляшок, але ресурсу на всіх не вистачає. Нерідко під виглядом питної води людям продають технічну, навіть у спеціальних автоматах. На тлі цих проблем багато хто з острахом, але й з надією чекає зиму, сподіваючись, що зможе топити сніг для отримання води, хоча це породжує ще одну проблему – як працюватиме опалення в будинках без води.

соцмережі

Контраст Донецька

Бійки за воду та катастрофа з нечистотами. На що перетворився окупований Донецьк фото 8
колаж: glavcom.ua

Те, що відбувається сьогодні в Донецьку, є разючим контрастом з його минулим. До окупації це було сучасне, розвинене українське місто, яке приймало матчі футбольного чемпіонату Євро-2012. Зараз Донецьк, який пишався своїми парками та інфраструктурою, перетворився на місто, яке, за словами місцевих, «стало містом лайна». Цей жахливий занепад є прямою ілюстрацією того, що приніс Донбасу так званий «русскій мір».

Попри очевидну бездіяльність окупаційної влади, значна частина місцевих жителів у своїх бідах звинувачує саме Україну. Під впливом пропаганди вони вірять, що це українські війська «все розбомбили», і що «Росія відбудує».

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі майже повністю обміліло Старокримське водосховище. Окрім дефіциту води, є загроза втрати риби та водних екосистем.

