У Куп’янську місцеві жителі ховали окупанта від ЗСУ

Чотири доби Хушрус жив у місцевої жінки

У Куп’янську мінометники 151-го окремого розвідувально-ударного батальйону взяли в полон окупанта. До міста він потрапив через трубу. Російського солдата переховували в себе місцеві жителі. Як інформує «Главком», про це йдеться в сюжеті «Єдиного марафону».

18-річний окупант на ім’я Хушрус родом із Узбекистану. Жив разом із батьками-заробітчанами у Новосибірську. За крадіжки потрапив до тюрми і там, каже, протягом тижня його били, аби підписав контракт. Коли опинився в Куп’янську, то змінив форму на цивільний одяг та намагався видати себе за корінного жителя. Навіть назвав українським військовим вулицю та номер будинку, у якому нібито мешкає. Щоправда столицю України назвати так і не зміг.

«Він мав поранення. Пояснив, що, нібито, орки вбили бабусю та дідуся, а його зачепило, коли тікав», – каже мінометник 151-го окремого розвідувально-ударного батальйону з позивним Ворон.

Уцілів окупант, бо його переховували в себе куп’янчани. Вони розуміли, хто це, та допомагали ворогу цілком свідомо. Чотири доби Хушрус жив у місцевої жінки. Коли військові підійшли до її будинку, він був на подвір’ї. Побачивши людей в однострої, почав тікати.

«Мамо, тату, я вас люблю. Я пішов на СВО, і мене захопили. Всім пацанам скажу, не йдіть сюди за грошима – усе життя зруйнуєте», – каже окупант.

Раніше військові евакуювали з Куп’янська дворічну дівчинку. Окупанти прикривалися нею як живим щитом.

