Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Куп’янську місцеві жителі ховали окупанта від ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Куп’янську місцеві жителі ховали окупанта від ЗСУ
18-річний окупант на ім’я Хушрус родом із Узбекистану
фото: скріншот із відео

Чотири доби Хушрус жив у місцевої жінки

У Куп’янську мінометники 151-го окремого розвідувально-ударного батальйону взяли в полон окупанта. До міста він потрапив через трубу. Російського солдата переховували в себе місцеві жителі. Як інформує «Главком», про це йдеться в сюжеті «Єдиного марафону».

18-річний окупант на ім’я Хушрус родом із Узбекистану. Жив разом із батьками-заробітчанами у Новосибірську. За крадіжки потрапив до тюрми і там, каже, протягом тижня його били, аби підписав контракт. Коли опинився в Куп’янську, то змінив форму на цивільний одяг та намагався видати себе за корінного жителя. Навіть назвав українським військовим вулицю та номер будинку, у якому нібито мешкає. Щоправда столицю України назвати так і не зміг.

«Він мав поранення. Пояснив, що, нібито, орки вбили бабусю та дідуся, а його зачепило, коли тікав», – каже мінометник 151-го окремого розвідувально-ударного батальйону з позивним Ворон.

Уцілів окупант, бо його переховували в себе куп’янчани. Вони розуміли, хто це, та допомагали ворогу цілком свідомо. Чотири доби Хушрус жив у місцевої жінки. Коли військові підійшли до її будинку, він був на подвір’ї. Побачивши людей в однострої, почав тікати.

«Мамо, тату, я вас люблю. Я пішов на СВО, і мене захопили. Всім пацанам скажу, не йдіть сюди за грошима – усе життя зруйнуєте», – каже окупант.

Раніше військові евакуювали з Куп’янська дворічну дівчинку. Окупанти прикривалися нею як живим щитом. 

Нагадаємо, мешканка Херсона на ім’я Ірина вже два роки відбуває покарання у місцях позбавлення волі. Жінка передавала позиції ЗСУ і в’язала шкарпетки солдатам РФ. Її було визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого статтею 114 частина третя – стаття про шпигунство. Суд призначив їй покарання на строк 11 років.

 

Читайте також:

Теги: окупанти полон військові жінка поранення Куп'янськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Начальник відділу постачання командування Сил логістики ЗСУ не повідомив, яку кількість бронежилетів буде закуплено
Коли військовослужбовиці отримуватимуть жіночі бронежилети: заява Сил логістики
8 грудня, 19:07
Інцидент стався в будівлі Barus & Holley
США: в університеті сталась стрілянина, є загиблі та поранені
14 грудня, 01:59
Сили оборони України продовжують операції на Куп'янському напрямку, виявивши та знищивши важливу логістичну труб
ЗСУ показали ліквідацію важливої логістичної труби ворога на Куп'янському напрямку
14 грудня, 07:57
Нині триває 1393-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2025 року
17 грудня, 08:21
Дмитрик отримав відзнаку свого батька, якою захисник був нагороджений посмертно
Онук Ірини Фаріон отримав нагороду за свого батька, який загинув на війні (фото)
18 грудня, 09:38
Міський голова висловив впевненість, що депутати Київради підтримають проєкт рішення про збільшення фінансування захисників
Київрада збільшує фінансування захисників ще на 800 млн грн: на що підуть кошти
4 грудня, 11:53
Справу працівника одеського РТЦК направлено до суду
Військовий ТЦК постане перед судом у справі про побиття захисника Маріуполя
20 грудня, 12:59
Росіяни почали пересуватися на фронті за допомогою живої сили
Росіяни через втрату техніки йдуть у штурм на конях (фото)
22 грудня, 17:36
У Вишгородському районі виникла пожежа приватного двоповерхового будинку
Нічна атака на Київщину: у Вишгородському районі загинула жінка, троє людей поранені
23 грудня, 09:42

Події в Україні

У Куп’янську місцеві жителі ховали окупанта від ЗСУ
У Куп’янську місцеві жителі ховали окупанта від ЗСУ
Чи дійсно НАБУ прийшло з обшуками до нардепа Корявченкова – подробиці
Чи дійсно НАБУ прийшло з обшуками до нардепа Корявченкова – подробиці
Зеленський увів санкції проти іноземців, пов’язаних із депортацією українських дітей
Зеленський увів санкції проти іноземців, пов’язаних із депортацією українських дітей
Національне антикорупційне бюро заявило про перешкоджання в обшуках будівель Верховної Ради
Національне антикорупційне бюро заявило про перешкоджання в обшуках будівель Верховної Ради
У Києві повітряна тривога тривала майже 10 годин
У Києві повітряна тривога тривала майже 10 годин
Майже 500 дронів та 40 ракет атакували Україну – Зеленський
Майже 500 дронів та 40 ракет атакували Україну – Зеленський

Новини

В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Вчора, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua