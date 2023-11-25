«Шахед» зруйнував дитсадок у столиці: відео наслідків удару

Сталося руйнування даху дитячого садку на площі 100 кв. м

У мережі з’явилося відео, в якому показано руйнування дитячого садочка у Солом’янському районі столиці, що сталися внаслідок падіння уламків збитих дронів.

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На відео видно, що серйозних руйнувань зазнало приміщення однієї з груп садочка. Там зруйновано дві зовнішні стіни, дах, внутрішні перегородки. Приміщення наразі потребує капітального ремонту.

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Раніше столичні рятувальники повідомили, що у Солом'янському районі столиці сталося руйнування даху дитячого садку на площі 100 кв. м, ліквідовано пожежу трьома осередками на площі 2 кв. м.

Уламки дрона зруйнували дитсадок фото: ДСНС

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів. Було запущено приблизно 75 ударних БпЛА типу Shahed-131/136. 74 з них знищено протиповітряною обороною.

За уточненими даними, українські захисники знищили 66 дронів-камікадзе у столиці та Київській області.

Рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву.

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Раніше енергетики попередили жителів Києва та області про проблеми внаслідок нічної атаки ворога.