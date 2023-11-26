Атаками «Шахедів» ворог тестує нашу ППО

Ворог визначає оптимальну схему майбутньої масованої комбінованої атаки з використанням одночасно різних засобів ураження з повітря

98,7% – коефіцієнт ефективності роботи ППО проти ночі 25 листопада (за уточненою інформацією Повітряних Сил, знищено 75 з 76 повітряних цілей, а саме – 74 з 75 БпЛА та 1 крилата ракета Х-59). Це відмінний показник! Подяка захисникам українського неба!

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Моноатака одним засобом ураження сама по собі великого сенсу не має, оскільки вже давно зрозуміло, що шахіди знищуються так само масово, як і масовано запускаються.

Очевидно, що нинішнім актом терору з повітря ставилась мета пробудити генетичний страх в українців, нагадати про терор голодом 90-річної давнини.

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Але тут також простежується й інше завдання, яке ставилось ворогом – тестування роботи ешелонованої ППО при масованому застосуванні одного типу засобів ураження у випадку концентрованого удару кількома хвилями з різних напрямків. Для цього тестування дешевих шахідів не жаль. Тобто нинішня нічна атака не була самоціллю. Вона підготовлена з прицілом на визначення оптимальної схеми майбутньої масованої комбінованої атаки з використанням одночасно різних засобів ураження з повітря – БпЛА, крилатих ракет морського та повітряного базування, а також балістичних. Тобто задум полягає в тому, що перша хвиля масованих пусків дешевих шахідів виснажить ППО, після чого пройдуть пуски дорогих крилатих ракет включно з протирадарними, з тим щоб позбавити ППО «очей» і з невеликим часовим лагом удари балістичними ракетами, що несуть кратно більш потужні бойові частини, ніж БпЛА.

Можна констатувати, що дії ППО не дали ворогу підстав для оптимізму. Звісно, це не означає що він відмовиться від подальших планів.

Для нас же дедалі більш нагальним стає завдання «екранування» периметрів кордону та лінії фронту мобільними вогневими групами «мисливців». Також необхідна «мала авіація» – нешвидкісні турбогвинтові Тукано.

Чим східніше будуть знищуватися шахіди зенітною артилерією та крупнокаліберними кулеметами, тим менше їх долетить кудись далі в глибину території України і більший запас дорогих ракет західних систем ППО збережемо для ураження КР та балістики ворога.

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Слава ЗСУ!