Головна Думки вголос Михайло Гончар
search button user button menu button
Михайло Гончар Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

Атаками «Шахедів» ворог тестує нашу ППО

glavcom.ua
«Дії наших ППО не дали ворогу підстав для оптимізму»
Фото: Генштаб ЗСУ

Ворог визначає оптимальну схему майбутньої масованої комбінованої атаки з використанням одночасно різних засобів ураження з повітря

98,7% – коефіцієнт ефективності роботи ППО проти ночі 25 листопада (за уточненою інформацією Повітряних Сил, знищено 75 з 76 повітряних цілей, а саме – 74 з 75 БпЛА та 1 крилата ракета Х-59). Це відмінний показник! Подяка захисникам українського неба!

Моноатака одним засобом ураження сама по собі великого сенсу не має, оскільки вже давно зрозуміло, що шахіди знищуються так само масово, як і масовано запускаються.

Очевидно, що нинішнім актом терору з повітря ставилась мета пробудити генетичний страх в українців, нагадати про терор голодом 90-річної давнини.

Але тут також простежується й інше завдання, яке ставилось ворогом – тестування роботи ешелонованої ППО при масованому застосуванні одного типу засобів ураження у випадку концентрованого удару кількома хвилями з різних напрямків. Для цього тестування дешевих шахідів не жаль. Тобто нинішня нічна атака не була самоціллю. Вона підготовлена з прицілом на визначення оптимальної схеми майбутньої масованої комбінованої атаки з використанням одночасно різних засобів ураження з повітря – БпЛА, крилатих ракет морського та повітряного базування, а також балістичних. Тобто задум полягає в тому, що перша хвиля масованих пусків дешевих шахідів виснажить ППО, після чого пройдуть пуски дорогих крилатих ракет включно з протирадарними, з тим щоб позбавити ППО «очей» і з невеликим часовим лагом удари балістичними ракетами, що несуть кратно більш потужні бойові частини, ніж БпЛА.

Можна констатувати, що дії ППО не дали ворогу підстав для оптимізму. Звісно, це не означає що він відмовиться від подальших планів.

Для нас же дедалі більш нагальним стає завдання «екранування» периметрів кордону та лінії фронту мобільними вогневими групами «мисливців». Також необхідна «мала авіація» – нешвидкісні турбогвинтові Тукано.

Чим східніше будуть знищуватися шахіди зенітною артилерією та крупнокаліберними кулеметами, тим менше їх долетить кудись далі в глибину території України і більший запас дорогих ракет західних систем ППО збережемо для ураження КР та балістики ворога.

Слава ЗСУ!

Читайте також: Жоден американський підрозділ не має такого бойового досвіду, який мають українці
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: безпілотник ЗСУ окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Умєрова, зброя, надана партнерами – зокрема, системи Himars, ракети Stormshadow, Scalp і Atacms, танки Abrams, Challenger, Leopard – змінила ситуацію на фронті
Умєров розповів, скільки Росія втратила солдат за останні півтора місяці війни
22 листопада, 21:00
Керченський міст зайвий: розвідка опублікувала інтригуюче відео
Керченський міст зайвий: розвідка опублікувала інтригуюче відео
22 листопада, 09:15
Окупанти майже щоночі атакують Україну дронами
Нічна атака: Наєв повідомив про знищені на півночі «Шахеди»
22 листопада, 06:49
У результаті влучання дрона на енергооб'єкті під Одесою виникла пожежа
Через ворожі удари у трьох областях знеструмлені понад 400 населених пунктів
18 листопада, 12:58
Після деокупації ЗАЕС усі рашисти будуть відповідати за свої дії
На Запорізькій АЕС збільшився ризик радіаційної аварії – Енергоатом
17 листопада, 10:52
Наслідки удару по базі окупантів у Скадовську
Приліт по базі в Скадовську: загинули високопоставлені офіцери РФ (фото)
10 листопада, 09:42
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих обстрілів
Рашисти всю ніч гатили по Херсону: влада повідомила про наслідки
6 листопада, 06:57
Окупанти заявляють, що нібито маскують міст під час перевезення військової техніки
Розвідка прокоментувала часті «задимлення» Кримського мосту
1 листопада, 20:16
30 бойових зіткнень за добу: яка ситуація на фронті
30 бойових зіткнень за добу: яка ситуація на фронті
30 жовтня, 19:16

Михайло Гончар

Атаками «Шахедів» ворог тестує нашу ППО
Атаками «Шахедів» ворог тестує нашу ППО
Як свободу слова обертають в свободу брехні. Приклад Washington Post
Як свободу слова обертають в свободу брехні. Приклад Washington Post
Коли у суспільстві розкол – ворог обов'язково цим скористається
Коли у суспільстві розкол – ворог обов'язково цим скористається
Дивний контейнеровоз в Арктиці. Що задумали Росія та Китай?
Дивний контейнеровоз в Арктиці. Що задумали Росія та Китай?
Підрив газопроводу на Балтиці. Кремль діє все нахабніше
Підрив газопроводу на Балтиці. Кремль діє все нахабніше
Український слід в підриві «Північних потоків». Знову «дохла кішка»
Український слід в підриві «Північних потоків». Знову «дохла кішка»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Атака на Україну, у РФ дрон влетів у багатоповерхівку: головне за ніч
9422
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8321
«Люди живуть тут 80 років, але «таких» мишей не бачили». Як село на лінії фронту готується до зими
7565
Майор запасу Нацгвардії про третю хвилю штурму Авдіївки: «Ворог лізе з усіх щілин»
5612
Хто «кришує» Московську церкву у Верховній Раді. Повний список депутатів
5017
Де сьогодні перебувають віряни Помісної церкви. Відповідь «інтелігенції, яка протестує»

Новини

Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Вчора, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Вчора, 03:21
Умєров провів розмову з главою Пентагону: деталі
Вчора, 01:51
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:25
Ситуація в енергетиці цієї зими – набагато гірша, – Український інститут майбутнього
25 листопада, 14:20
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
25 листопада, 09:02

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua