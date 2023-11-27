Атака «Шахедів»: у столиці пошкоджено Патріарший собор УГКЦ

Під час атаки один із «Шахедів» був збитий у Дніпровському районі Києва, неподалік Патріаршого собору Воскресіння Христового і резиденції глави УГКЦ

Під час масованої атаки «Шахедів» на Київ у ніч на 25 листопада постраждав Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ. Про це інформує департамент інформації УГКЦ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час атаки один із «Шахедів» був збитий у Дніпровському районі Києва, неподалік Патріаршого собору Воскресіння Христового і резиденції глави УГКЦ. Ударна хвиля пошкодила двері та вибила вікна в соборі. Більших руйнувань зазнала багатоповерхівка поблизу храму.

«Унаслідок дронової атаки на Київ було пошкоджено шість вікон у підвальному приміщенні Патріаршого собору. Вибуховою хвилею повибивало склопакети. Була пошкоджена фурнітура на чотирьох дверях храму, із дверних замків все повиривало», – розповів Департаменту інформації УГКЦ п. Василь Букатюк, директор Будівельної дирекції при Патріархові УГКЦ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також постраждала і резиденція глави церкви: «У Патріаршій резиденції та Патріаршій курії пошкоджена фурнітура трьох дверей».

«Крім того, зафіксовано незначні пошкодження фасаду Патріаршого собору. На його території зібрали багато уламків безпілотника різного розміру. «В обмін на подарунки від святого Миколая матимемо оригінальні сувеніри», – зазначає Блаженніший Святослав.

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів – 75 БПЛА типу Shahed-131/136. 74 з них знищено протиповітряною обороною.

За уточненими даними, українські захисники знищили 66 дронів-камікадзе у столиці та Київській області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву.

До слова, енергетики попередили жителів Києва та області про проблеми внаслідок нічної атаки ворога.