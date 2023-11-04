У двох областях кілька тисяч споживачів лишилися без світла: яка причина

Через негоду, обстріли та техпорушення знеструмлені споживачі у семи областях

На Хмельниччині та Кіровоградщині тривають роботи з відновлення електропостачання

Через негоду відключено понад дві тисячі споживачів у Хмельницькій та Кіровоградській областях. Тривають роботи з відновлення електропостачання. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

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Загалом через негоду, обстріли та техпорушення знеструмлені споживачі у семи областях. Водночас на Донеччині за минулу добу електроенергію повернули майже 1200 споживачам.

На Харківщині до мережі підключено декілька ліній електропередачі, знеструмлених внаслідок бойових дій. Завдяки цьому повернули світло 57 абонентам.

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Проте залишаються без електропостачання частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях.

У Київській області внаслідок технологічних порушень знеструмлені 1245 абонентів. Фахівці працюють над відновленням енергопостачання.

У відомстві запевняють, що енергогенеруючі потужності працюють у штатному режимі, а обсяг виробленої електроенергії достатній для повного забезпечення потреб споживачів та промисловості. Однак один із енергоблоків генеруючих потужностей виведено у короткостроковий ремонт (у межах доби).

Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції залишається без змін – 15,68 метра, що є достатнім для забезпечення потреб АЕС.

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Нагадаємо, що у столиці на вихідні 4-5 листопада синоптики прогнозують значний дощ, тож ДТЕК попередив про можливі аварії в електромережах.

Раніше Міненерго роз’яснювало, чи чекати українцям на відключення світла в листопаді.