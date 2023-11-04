Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У двох областях кілька тисяч споживачів лишилися без світла: яка причина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У двох областях кілька тисяч споживачів лишилися без світла: яка причина
Через негоду, обстріли та техпорушення знеструмлені споживачі у семи областях
фото: Міненерго

На Хмельниччині та Кіровоградщині тривають роботи з відновлення електропостачання

Через негоду відключено понад дві тисячі споживачів у Хмельницькій та Кіровоградській областях. Тривають роботи з відновлення електропостачання. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Загалом через негоду, обстріли та техпорушення знеструмлені споживачі у семи областях. Водночас на Донеччині за минулу добу електроенергію повернули майже 1200 споживачам.

На Харківщині до мережі підключено декілька ліній електропередачі, знеструмлених внаслідок бойових дій. Завдяки цьому повернули світло 57 абонентам.

Проте залишаються без електропостачання частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях.

У Київській області внаслідок технологічних порушень знеструмлені 1245 абонентів. Фахівці працюють над відновленням енергопостачання.

У відомстві запевняють, що енергогенеруючі потужності працюють у штатному режимі, а обсяг виробленої електроенергії достатній для повного забезпечення потреб споживачів та промисловості. Однак один із енергоблоків генеруючих потужностей виведено у короткостроковий ремонт (у межах доби).

Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції залишається без змін – 15,68 метра, що є достатнім для забезпечення потреб АЕС.

Нагадаємо, що у столиці на вихідні 4-5 листопада синоптики прогнозують значний дощ, тож ДТЕК попередив про можливі аварії в електромережах.

Раніше Міненерго роз’яснювало, чи чекати українцям на відключення світла в листопаді.

Читайте також: Андрій Герус: Не можна просто вимкнути світло у Києві, щоб воно з'явилося в Одесі. Так не працює
Теги: Хмельниччина Кіровоградщина електроенергія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами гендиректора Yasno, об’єкти критичної інфраструктури ліпше підготувалися до можливих обстрілів та інших аварійних ситуацій
Гендиректор Yasno розповів, до чого готуватися українцям взимку
31 жовтня, 19:32
На Хмельниччині сили ППО відбили атаку безпілотників
На Хмельниччині сили ППО відбили атаку безпілотників
31 жовтня, 06:13
«Без імпорту ми не зможемо покрити цей дефіцит електроенергії у зимовий період», – наголосив експерт
Без оптимізації прайс-кепів до умов енергоринку ЄС взимку в Україні може бути дефіцит в енергосистемі, – «Центр Разумкова»
28 жовтня, 12:14

Події в Україні

Штурмовики показали динамічні ближні бої на позиціях окупантів під Бахмутом
Штурмовики показали динамічні ближні бої на позиціях окупантів під Бахмутом
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала дві з половиною години
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала дві з половиною години
Надзвичайники попередили про сильну негоду в низці областей
Надзвичайники попередили про сильну негоду в низці областей
У двох областях кілька тисяч споживачів лишилися без світла: яка причина
У двох областях кілька тисяч споживачів лишилися без світла: яка причина
Британська розвідка розкрила, на що підуть окупанти заради взяття Авдіївки
Британська розвідка розкрила, на що підуть окупанти заради взяття Авдіївки
Окупанти накрили вогнем Херсон: троє поранених (фото)
Окупанти накрили вогнем Херсон: троє поранених (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Україна «буде наша», а Зеленський збирається втекти: чергова маячня від Лукашенка
28K
«Почнемо допомагати Ізраїлю». Іноземні благодійники погрожують Україні згортанням роботи
9309
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5895
Фінський супермаркет потрапив у гучний скандал через горіхи
5277
Уряд змінив прогноз щодо курсу долара на 2024 рік
4824
«Складно, але не катастрофічно»: Данілов про мобілізацію

Новини

Вступ до НАТО. Порошенко попередив: вікно можливостей закривається
Сьогодні, 11:46
Окупанти активізували штурмові дії: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 06:56
Землетрус в Непалі, загибель журналіста на фронті: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Сильний вітер і дощі: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 04:40
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ракетні війська знищили ще чотири бази окупантів і пункт управління
Вчора, 07:10

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту