Підвищення тарифу на передачу електроенергії викликає багато питань до «Укренерго» – експерт

«В «Укренерго» є можливість звернутися до Європейського Союзу та інших донорів у частині підтримки енергетичної спроможності»

«Укренерго» постійно ініціює підвищення тарифу на електроенергію, але це викликає все більше запитань до менеджменту компанії, який закладає у видатки збиткові рішення та непрозорі закупівлі. Тому, враховуючи кризовий стан українського бізнесу, компанії варто переглянути свої витрати та звернутися по фінансову допомогу до міжнародних партнерів, а не добивати промисловість. Про це заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Укренерго» постійно не вистачає грошей. Постійно є якісь видатки, які необхідно терміново здійснити. Але, як на мене, питання більше до менеджменту та до управління компанією, аніж обґрунтованість підняття тарифів. У видатки закладається не лише утримання апарату, але й ті, які фактично покривають і збиткові рішення, і непрозорі закупівлі, і непрозорі рішення, які є в самій компанії. Тому, можливо, зараз варто прислухатись до пропозицій експертів і підвищувати зараз, в умовах війни, тарифи для українських підприємців, які все-таки дають робочі місця і створюють додану вартість», – наголосив Кулик.

Він висловив впевненість, що замість підвищення тарифів «Укренерго» має можливість звернутися по міжнародну допомогу – на відміну від приватного бізнесу, який через високі ризики фактично відрізаний від кредитів, і виживає виключно на власному ресурсі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«В «Укренерго» є можливість звернутися до Європейського Союзу та інших донорів у частині підтримки енергетичної спроможності. І мова не лише про грантові історії, а також про кредитну підтримку і матеріально-технічну допомогу. У той же час українські приватні компанії, які вони хочуть через підняття тарифу фактично закрити, таких можливостей виходу на міжнародні гроші не мають. Ніхто не буде кредитувати ризикований сектор у ризикованій країні. Я бачу тут менше ризиків для «Укренерго», для держави, ніж закривати ще десяток важливих підприємств і звільняти людей», – наголосив Кулик.

Як відомо, НКРЕКУ схвалила підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії. Після підвищення тарифів дохід «Укренерго» має скласти 58,7 млрд грн.

У свою чергу генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що «Укренерго» має можливість реструктуризувати свою заборгованість, адже отримує підтримку міжнародної спільноти. Компанія має скористатися цим, замість того, аби підвищувати тариф, що вдарить по залишках бізнесу в країні.