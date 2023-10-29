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Кабмін має забезпечити вирішення боргових проблем на енергоринку – інвестори

Христина Жиренко
glavcom.ua
Кабмін має забезпечити вирішення боргових проблем на енергоринку – інвестори

Сукупний борг суб’єктів ринку електроенергії перед НЕК «Укренерго» перевищує 60 млрд грн

Кабінет міністрів України має забезпечити якнайшвидше вирішення боргових проблем на ринку електроенергії України, щоб підтримати ефективну роботи галузі енергетики в опалювальний період та період високого ризику обстрілів, йдеться в заяві Європейської бізнес асоціації.

Як зазначається, на формування боргів в енергетиці впливає певна зарегульованість ринку електроенергії. Зокрема, встановлені на ньому з боку НКРЕКП гранично допустимі рівні цін обумовлюють відсутність можливості імпорту в дефіцитні години, бо в години дефіциту вартість електроенергії не може піднятись вище діючого обмеження. 

«Окрім того, як зазначають експерти Комітету Асоціації, прайс-кепи також не сприяють імпорту електроенергії в години пікового навантаження, оскільки в цей час електроенергія в ЄС, коштує дорожче, ніж в Україні», – повідомляють представники бізнесу.

Згідно з повідомленням, для вирішення цієї проблеми НКРЕКП запропонувала механізм покладення спеціальних обов’язків на імпортерів електроенергії для компенсації їм різниці у вартості електроенергії.

«Водночас, якщо компенсація різниці вартості електроенергії буде забезпечуватись за рахунок НЕК «Укренерго», на думку бізнесу, таке рішення не є виправданим. Крім того, даний механізм може призвести до накопичення нових боргів учасниками енергоринку, а не до врегулювання ситуації», – підкреслюють в ЄБА.

Також повідомляється, що сукупний борг суб’єктів ринку електроенергії перед НЕК «Укренерго» перевищує 60 млрд грн. Відповідно, НЕК «Укренерго» не може в повному обсязі виконувати свої зобов’язання перед іншими учасниками ринку електроенергії. Це призводить до утворення та накопичення ланцюгу боргів «усіх перед усіма».

«Європейська Бізнес Асоціація звертається до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із проханням якомога швидше сприяти вирішенню зазначених проблемних моментів», – йдеться в заяві.

Як повідомлялося, в «Центрі Разумкова» вважають, що Комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг треба слідкувати за погашенням боргів в енергетичній галузі.

На думку експертів, тільки системна увага до фінансових проблем на ринку електроенергії призводить до позитивних зсувів.

Так, за два засідання парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства вдалось зупинити проблему накопичення заборгованостей в енергетиці і навіть почалися невеликі виплати раніше накопичених боргів.

Теги: НКРЕКП бізнес електроенергія Укренерго

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