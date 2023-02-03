Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Запорізькі нацгвардійці отримали від «Сталевого фронту» три тисячі бронежилетів

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Запорізькі нацгвардійці отримали від «Сталевого фронту» три тисячі бронежилетів
Допомога українським захисникам від Метінвесту надається безперервно з перших днів війни
фото: Метінвест

Бійці новими бронежилетами задоволені, адже вони якісніші за попередні засоби захисту

Запорізькі підрозділи Національної гвардії отримали чергову партію бронежилетів в 3 тисячі одиниць. Вони сертифіковані, мають клас захисту 4+, і витримують влучання калібрів 5,45 та 7,62. Передала бронежилети Група Метінвест, у межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова «Сталевий Фронт». 

«Коли особовий склад захищений, він набагато краще виконує завдання по захисту нашої країни. Ця броня піде до нещодавно сформованих підрозділів, які надалі будуть звільняти нашу країну до кордонів 1991 року», – зазначив командир запорізької бригади Національної гвардії України Андрій Бєляєв.

Бійці новими бронежилетами задоволені, адже вони якісніші за попередні засоби захисту. 

«Якщо порівнювати цей бронежилет з тими, що були у нас на початку, то той бронежилет був набагато важчий. Через це була менша маневреність у бою. А цей бронежилет – досить легкий, у ньому зручно переміщуватися, а у випадку надзвичайної ситуації він легко знімається. Тому від себе особисто і від своїх побратимів дякую Метінвесту за наданий захист нашим бійцям», – сказав військовослужбовець Національної гвардії України з позивним «Учитель».

У Групі Метінвест вважають, що врятоване життя одного військового – це тисячі збережених життів мирних українців, тому підтримувати армію – це честь для компанії.

«Допомога українському війську буде продовжуватися і надалі. Всі підрозділи – НГУ, МО та ЗСУ – будуть системно отримувати допомогу від Метінвесту в межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова», – запевнив операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Також Метінвест поставив бійцям на передову вже 100 модульних укриттів, виготовлених із хвилястої сталі: кожне таке укриття збирається прямо на позиціях, воно здатне вмістити 30 бійців, а при заглибленні під землю на 1,5 метри витримує 152-мм артилерійський обстріл. Крім того, Метінвест власними силами й у співпраці з партнерами виготовить 5000 польових пічок для воїнів та мирних мешканців.

Нагадаємо, «Сталевий фронт» – це мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова передали на передову 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, понад 1200 дронів та 1800 тепловізорів, дальномірів та камер, а також дві тисячі рацій. Крім того, на фронт було направлено майже 800 автомобілів та мільйон літрів пального. Загальна ж сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній наразі сягнула 4,3 млрд грн.

Теги: обстріл укриття фронт Рінат Ахметов допомога ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

DJI Mavic 3 Fly More Combo – найбільш потрібна й популярна у лавах ЗСУ модель дронів
Метінвест передав Сухопутнім військам рекордну партію у 100 дронів Волонтерська ініціатива
30 сiчня, 17:57
Зі сталі Метінвесту виготовлять майже 5 тисяч пічок для захисників та мирних мешканців
Захисники України отримають майже 5 тисяч польових пічок зі сталі Метінвесту Волонтерська ініціатива
24 сiчня, 14:14
Метінвест є одним із найбільших постачальників спецсталі й захисної амуніції в Україні
Метінвест передав розвідникам генераторів та дронів на понад 10 млн грн Волонтерська ініціатива
20 сiчня, 12:12

Суспільство

Гіркін «пройшовся» по армії РФ та сумно визнав перевагу ЗСУ (відео)
Гіркін «пройшовся» по армії РФ та сумно визнав перевагу ЗСУ (відео)
Запорізькі нацгвардійці отримали від «Сталевого фронту» три тисячі бронежилетів
Запорізькі нацгвардійці отримали від «Сталевого фронту» три тисячі бронежилетів
Як український бізнес здійснює гуманітарну підтримку деокупованих територій
Як український бізнес здійснює гуманітарну підтримку деокупованих територій
День народження Епіфанія: головні факти із життя та цитати митрополита
День народження Епіфанія: головні факти із життя та цитати митрополита
Мокрий сніг, дощі, тумани: прогноз погоди на 3 лютого
Мокрий сніг, дощі, тумани: прогноз погоди на 3 лютого
Мінреінтеграції згадало про українців, які через війну опинилися за кордоном
Мінреінтеграції згадало про українців, які через війну опинилися за кордоном

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Що чекає чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном: роз'яснення юристів
19K
Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС
16K
Боїться танків Leopard із хрестами: Путін зробив нову заяву
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
13K
Розкрито нову стратегію Байдена щодо України – Bloomberg
8110
Кулеба розповів про дві прикрі несподіванки Лаврова під час африканського турне

Новини

Скандал із громадянством Лієва. Журналістам довелося вибачатися за брехливі дані
Сьогодні, 13:25
Розбірки у «Слузі народу». Депутатів скликають на секретне засідання фракції
Сьогодні, 13:06
Проти ексдиректорки Довженко-Центру відкрито кримінальну справу
Сьогодні, 12:34
Справа Насірова: правоохоронці завершили слідство
Сьогодні, 10:51
У Києві сьогодні стартує саміт Україна-ЄС
Сьогодні, 08:18
Захід оцінив масштаби втрат Росії у війні проти України за 11 місяців
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту