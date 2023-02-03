Запорізькі нацгвардійці отримали від «Сталевого фронту» три тисячі бронежилетів

Бійці новими бронежилетами задоволені, адже вони якісніші за попередні засоби захисту

Запорізькі підрозділи Національної гвардії отримали чергову партію бронежилетів в 3 тисячі одиниць. Вони сертифіковані, мають клас захисту 4+, і витримують влучання калібрів 5,45 та 7,62. Передала бронежилети Група Метінвест, у межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова «Сталевий Фронт».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Коли особовий склад захищений, він набагато краще виконує завдання по захисту нашої країни. Ця броня піде до нещодавно сформованих підрозділів, які надалі будуть звільняти нашу країну до кордонів 1991 року», – зазначив командир запорізької бригади Національної гвардії України Андрій Бєляєв.

Бійці новими бронежилетами задоволені, адже вони якісніші за попередні засоби захисту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Якщо порівнювати цей бронежилет з тими, що були у нас на початку, то той бронежилет був набагато важчий. Через це була менша маневреність у бою. А цей бронежилет – досить легкий, у ньому зручно переміщуватися, а у випадку надзвичайної ситуації він легко знімається. Тому від себе особисто і від своїх побратимів дякую Метінвесту за наданий захист нашим бійцям», – сказав військовослужбовець Національної гвардії України з позивним «Учитель».

У Групі Метінвест вважають, що врятоване життя одного військового – це тисячі збережених життів мирних українців, тому підтримувати армію – це честь для компанії.

«Допомога українському війську буде продовжуватися і надалі. Всі підрозділи – НГУ, МО та ЗСУ – будуть системно отримувати допомогу від Метінвесту в межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова», – запевнив операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Також Метінвест поставив бійцям на передову вже 100 модульних укриттів, виготовлених із хвилястої сталі: кожне таке укриття збирається прямо на позиціях, воно здатне вмістити 30 бійців, а при заглибленні під землю на 1,5 метри витримує 152-мм артилерійський обстріл. Крім того, Метінвест власними силами й у співпраці з партнерами виготовить 5000 польових пічок для воїнів та мирних мешканців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, «Сталевий фронт» – це мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова передали на передову 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, понад 1200 дронів та 1800 тепловізорів, дальномірів та камер, а також дві тисячі рацій. Крім того, на фронт було направлено майже 800 автомобілів та мільйон літрів пального. Загальна ж сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній наразі сягнула 4,3 млрд грн.