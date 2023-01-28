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Окупанти вдаються до нових методів шантажу працівників Запорізької АЕС – Генштаб

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Окупанти вдаються до нових методів шантажу працівників Запорізької АЕС – Генштаб
Російські загарбники продовжують чинити морально-психологічний та фізичний тиск на місцеве населення на Запоріжжі
фото: Укрінформ

Працівникам, які підписали контракт з окупаційним керівництвом, загарбники знизили зарплату

Окупанти продовжують чинити морально-психологічний та фізичний тиск на місцеве населення на Запоріжжі, повідомили у Генштабі ЗСУ.

«Працівникам Запорізької АЕС, які не підписали трудовий договір з окупантами заблокували перепустки для проходу на станцію, а робітникам, яких примусили підписати контракт, оголосили про зниження заробітної плати, мотивуючи це тим, що станція не працює», – повідомили у Генштабі.

До слова, російський генерал-майор Олександр Руцький заявив, що «армія Росії не в змозі проводити оперативно-стратегічні наступальні операції» і назвав так звану спеціальну воєнну операцію трагедією для Росії. «22 роки збройними силами командують взагалі некомпетентні люди. Що може трапитися зі збройними силами? Ось, будь ласка. Ось вони, наслідки», – сказав генерал.

Тим часом російські окупанти продовжують зазнавати втрат. Так, за даними вечірнього зведення Генштабу 28 січня, тільки до міської лікарні населеного пункту Токмак Запорізької області за останні дні привезли до 50 поранених окупантів. Більшість із них після отримання формальної допомоги направляють назад на передову. Крім того, авіація Сил оборони протягом доби 28 січня завдала 4 удари по районах зосередження окупантів, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО та 3 райони зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, триває 339-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська федерація завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області та загалом здійснила понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є жертви серед мирного населення. Небезпека авіаційних та ракетних ударів ворога є високою на всій території України.

Теги: війна росія тероризм Запоріжжя Запорізька АЕС

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