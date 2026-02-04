Головна Країна Події в Україні
Чи зможе Україна примусити Кремль до миру через втрати РФ? Аналіз CNN

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Генштаб ЗСУ

За чотири роки повномасштабнох війни Росія вже втратила близько 1,2 млн осіб убитими та пораненими

Президент України Володимир Зеленський визначив ключовим пріоритетом для нового міністра оборони Михайла Федорова радикальне підвищення ціни війни для Росії. Головною метою названо збільшення щомісячних втрат ворога до 50 тис. осіб, що, на думку глави держави, має змусити Москву до «миру через силу». Заяви про таку стратегію звучать на тлі підготовки до чергового раунду прямих переговорів в Абу-Дабі, хоча експерти застерігають від зайвого оптимізму. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Згідно з останніми звітами, за чотири роки повномасштабного вторгнення Росія вже втратила близько 1,2 млн осіб убитими та пораненими, що є безпрецедентним показником з часів Другої світової війни.

Зосередженість Києва на цифрах втрат противника пояснює категоричну відмову віддавати Донеччину в межах будь-яких мирних угод. Українська сторона виходить з логіки, що Путін не відмовиться від планів повного підкорення країни, тому залишати ворожі війська на окупованих територіях означає лише дати їм можливість підготуватися до нового нападу. Наразі Сили оборони утримують стратегічно важливі райони Краматорська та Слов'янська, і, за оцінками Інституту вивчення війни, агресору може знадобитися ще до 18 місяців для спроб їх захоплення, що коштуватиме Москві сотень тисяч життів.

Водночас ефективність стратегії виснаження ставиться під сумнів через низку структурних викликів. Зокрема, іноземні фахівці та українські офіцери вказують на необхідність зміщення акцентів з ударів по піхоті на знищення логістики та вузлів зв’язку в оперативній тилу ворога. Росія змогла адаптуватися до технологічного розриву, вдосконаливши засоби РЕБ та впровадивши безпілотники на оптоволокні, тоді як Україна наразі стикається з браком операторів БпЛА, які покривають лише третину лінії фронту. Окрім технічних питань, перед новим очільником Міноборони стоїть складне завдання розв'язання кризи людських ресурсів, оскільки проблема дефіциту піхоти та ухилення від мобілізації залишається однією з найгостріших для подальшого ведення оборони.

Як відомо, у січні 2026 року російська авіація скинула на позиції українських військ та прифронтові населені пункти понад 5,7 тис. керованих авіаційних бомб. Попередній максимум було зафіксовано у жовтні 2025 року, коли ворог застосував понад 5,3 тис. таких боєприпасів. 

Зазначається, що 18 січня російська армія скинула рекордну кількість керованих авіаційних бомб – 316 штук. Це стало максимальним застосуванням КАБів за один день від початку війни.

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого росіяни здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Військами Повітряних сил зафіксовано 521 засіб повітряного нападу.

