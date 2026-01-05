Удар по Україні: Повітряні сили повідомили наслідки

Зафіксовано влучання балістичних/зенітних керованих ракет та 26 ударних БпЛА на 10 локаціях

У ніч на 5 січня РФ атакувала Україну дев'ятьма балістичними ракетами Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300, а також 165 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА на півночі, центрі та сході країни.

Авіаційні втрати ворога станом на 5 січня 2026 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання балістичних/зенітних керованих ракет та 26 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на дев'яти локаціях.

Нагадаємо, уночі 5 січня російська терористична армія здійснила чергову атаку на столицю. Внаслідок чого одна людина загинула та троє осіб постраждало.

Зокрема, 5 січня російські війська атакували Чернігів, застосувавши балістичне озброєння та безпілотники. Ціллю ворожого удару стало одне з міських підприємств.

Як повідомлялося, проти 5 січня окупанти масовано атакували Україну. Основний напрямок удару – Чернігів, Київ, Вишгород, Чернігівська, Київська, Харківська області.