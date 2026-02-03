Головна Країна Події в Україні
У січні Росія скинула на Україну рекордну кількість КАБів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
18 січня російські війська скинули 316 штук керованих авіаційних бомб
Попередній максимум було зафіксовано у жовтні минулого року

У січні 2026 року російська авіація скинула на позиції українських військ та прифронтові населені пункти понад 5,7 тис. керованих авіаційних бомб. Попередній максимум було зафіксовано у жовтні 2025 року, коли ворог застосував понад 5,3 тис. таких боєприпасів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Зазначається, що 18 січня російська армія скинула рекордну кількість керованих авіаційних бомб – 316 штук. Це стало максимальним застосуванням КАБів за один день від початку війни.

За даними Генерального штабу Збройних сил, протягом січня зафіксували понад 5,3 тис. бойових зіткнень. У грудні 2025 року їхня кількість перевищувала 5,5 тис.

Повідомляється, що найінтенсивнішою добою місяця на фронті стала 31 січня, коли відбулося 338 зіткнень. Всього за перший місяць року російські війська здійснили понад 113 тис. обстрілів, з яких понад 2,4 тис. були завдані реактивними системами залпового вогню.

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого росіяни здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Військами Повітряних сил зафіксовано 521 засіб повітряного нападу.

До слова, за минулу добу відбулося 167 бойових зіткнень. Учора противник завдав 86 авіаційних ударів, скинув 219 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7737 дронів-камікадзе та здійснив 3790 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 101 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Коломійці, Діброва Дніпропетровської області; Залізничне, Гірке, Лісне, Воздвижівка, Барвінівка, Долинка, Копані, Приморське Запорізької області.

