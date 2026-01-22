Головна Світ Політика
search button user button menu button

США відправили нового учасника на переговори у Кремль: що відомо про Джоша Грюнбаума

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
США відправили нового учасника на переговори у Кремль: що відомо про Джоша Грюнбаума
Грюнбаум має юридичну освіту, ступінь MBA та є членом колегії адвокатів штату Нью-Йорк
фото з відкритих джерел

Трамп нещодавно призначив Грюнбаума старшим радником новоствореної Ради миру

Кремль повідомив про участь нового представника США у переговорах з диктатором Володимиром Путіним. До американської делегації, окрім Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, увійшов комісар Федеральної служби закупівель Управління загальних служб США Джош Грюнбаум, пише «Главком».

За даними Reuters, президент США Дональд Трамп нещодавно призначив Грюнбаума старшим радником новоствореної Ради миру. Таким чином, участь американського чиновника в переговорах у Кремлі стала його першим контактом такого рівня з російським президентом.

Згідно з інформацією на офіційному сайті General Services Administration (GSA), біографія Джоша Грюнбаума була оновлена 27 лютого 2025 року. Грюнбаум має юридичну освіту, ступінь MBA та є членом колегії адвокатів штату Нью-Йорк.

Водночас державне агентство ТАСС зазначає, що Грюнбаум уже мав досвід участі в російсько-американських контактах, хоча й на нижчому рівні. Йдеться про переговори між Стівом Віткоффом і главою РФПІ Кирилом Дмитрієвим, які відбулися в Маямі восени минулого року.

Нагадаємо, увечері, 22 січня, спеціальний представник США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви для переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. 

Це перша офіційна зустріч у 2026 році американських представників з главою Кремля. У переговорах беруть участь помічник Путіна Юрій Ушаков та директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв.

Читайте також:

Теги: росія Джаред Кушнер Стів Віткофф переговори Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путінська пропаганда приховує проблему безробіття у Росії
Путінська пропаганда приховує проблему безробіття у Росії
25 грудня, 2025, 23:58
Захарова народилася у 1979 році в Луцьку
Українське посольство закликало скасувати виступ балерини-путіністки Захарової в Італії
8 сiчня, 04:35
СБУ показала уламки ракети
СБУ показала уламки «Орєшника» (фото)
9 сiчня, 14:21
Міністр каже, що для незаконної торгівлі Росія створила «тіньовий зерновий флот»
Сибіга повідомив, скільки українського зерна вкрала Росія
15 сiчня, 10:44
Членство в НАТО. Зеленський пояснив, чому мирна угода оминає це питання
Членство в НАТО. Зеленський пояснив, чому мирна угода оминає це питання
24 грудня, 2025, 11:03
Штучне зображення, де американський прапор накладений на території Канади, Гренландії та Венесуели
Як Канада позиціонує себе щодо Гренландії на тлі територіальних претензій Трампа
21 сiчня, 03:57
Дональд Трамп підписав документи про створення «Ради миру»
Трамп офіційно представив «Раду миру» в Давосі: список країн-учасниць
Вчора, 13:54
Міжнародна шахова федерація зазначила, що одяг росіянки відповідає дрес-коду
ФІДЕ дозволила росіянці виступати на Чемпіонаті світу у светрі із зображенням матрьошки
26 грудня, 2025, 12:46
Трамп виклав ще один допис з вимогами передати Гренландію під контроль США
Трамп наказав Данії залишити Гренландію
14 сiчня, 19:08

Політика

Тристоронні переговори в ОАЕ під питанням через позицію Кремля – Sky News
Тристоронні переговори в ОАЕ під питанням через позицію Кремля – Sky News
США відправили нового учасника на переговори у Кремль: що відомо про Джоша Грюнбаума
США відправили нового учасника на переговори у Кремль: що відомо про Джоша Грюнбаума
Путін прийняв Віткоффа та Кушнера у Кремлі (відео)
Путін прийняв Віткоффа та Кушнера у Кремлі (відео)
Зеленський провів розмову з прем'єром Норвегії
Зеленський провів розмову з прем'єром Норвегії
Данія окреслила США «червоні лінії» щодо Гренландії
Данія окреслила США «червоні лінії» щодо Гренландії
Трамп подав позов проти найбільшого банківського холдингу США
Трамп подав позов проти найбільшого банківського холдингу США

Новини

Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Вчора, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
21 сiчня, 17:45

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua