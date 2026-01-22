США відправили нового учасника на переговори у Кремль: що відомо про Джоша Грюнбаума

Грюнбаум має юридичну освіту, ступінь MBA та є членом колегії адвокатів штату Нью-Йорк

Кремль повідомив про участь нового представника США у переговорах з диктатором Володимиром Путіним. До американської делегації, окрім Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, увійшов комісар Федеральної служби закупівель Управління загальних служб США Джош Грюнбаум, пише «Главком».

За даними Reuters, президент США Дональд Трамп нещодавно призначив Грюнбаума старшим радником новоствореної Ради миру. Таким чином, участь американського чиновника в переговорах у Кремлі стала його першим контактом такого рівня з російським президентом.

Згідно з інформацією на офіційному сайті General Services Administration (GSA), біографія Джоша Грюнбаума була оновлена 27 лютого 2025 року. Грюнбаум має юридичну освіту, ступінь MBA та є членом колегії адвокатів штату Нью-Йорк.

Водночас державне агентство ТАСС зазначає, що Грюнбаум уже мав досвід участі в російсько-американських контактах, хоча й на нижчому рівні. Йдеться про переговори між Стівом Віткоффом і главою РФПІ Кирилом Дмитрієвим, які відбулися в Маямі восени минулого року.

Нагадаємо, увечері, 22 січня, спеціальний представник США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви для переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

Це перша офіційна зустріч у 2026 році американських представників з главою Кремля. У переговорах беруть участь помічник Путіна Юрій Ушаков та директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв.