Чим займатиметься розвідка після перемоги: роз’яснення Буданова
«Навіть після перемоги України через певний час у Росії з'являться реваншистські настрої»
Частина Росії після перемогти ЗСУ все одно залишиться поряд з Україною. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, відповідаючи на запитання, яку концепцію будує ГУР на післявоєнний період і чим займатиметься після війни. Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
«Це будуть нові виклики, нові ризики. Ну, перш за все, ми маємо розуміти, що після перемоги України в якомусь видозміненому вигляді, все ж таки частинка від Російської Федерації залишиться поряд з нами», – каже він.
Буданов припускає, що навіть після перемоги України через певний час у Росії з'являться реваншистські настрої.
«Тому з Росією буде пов'язано ще багато роботи. Ну окрім того, в світі завжди знайдеться чим зайнятись це і боротьба зі світовим тероризмом. Проявом насильства, рятуванням наших громадян та і в принципі впливом України в світі», – додав головник розвідник країни.
Раніше Буданов розповів, як Ющенко знищив останні бомбардувальники Ту-22М3, які залишив Кучма.
А також скільки в України є часу, щоб підготуватися до реваншу РФ.
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