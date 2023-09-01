Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чим займатиметься розвідка після перемоги: роз’яснення Буданова

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чим займатиметься розвідка після перемоги: роз’яснення Буданова
В українських розвідників із Росією буде пов'язано ще багато роботи
фото ілюстративне

«Навіть після перемоги України через певний час у Росії з'являться реваншистські настрої»

Частина Росії після перемогти ЗСУ все одно залишиться поряд з Україною. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, відповідаючи на запитання, яку концепцію будує ГУР на післявоєнний період і чим займатиметься після війни. Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

«Це будуть нові виклики, нові ризики. Ну, перш за все, ми маємо розуміти, що після перемоги України в якомусь видозміненому вигляді, все ж таки частинка від Російської Федерації залишиться поряд з нами», – каже він.

Буданов припускає, що навіть після перемоги України через певний час у Росії з'являться реваншистські настрої.

«Тому з Росією буде пов'язано ще багато роботи. Ну окрім того, в світі завжди знайдеться чим зайнятись це і боротьба зі світовим тероризмом. Проявом насильства, рятуванням наших громадян та і в принципі впливом України в світі», – додав головник розвідник країни.

Раніше Буданов розповів, як Ющенко знищив останні бомбардувальники Ту-22М3, які залишив Кучма.

А також скільки в України є часу, щоб підготуватися до реваншу РФ.

Теги: Кирило Буданов розвідка війна росія Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Ющенко (ліворуч) знищив 10 бомбардувальників Ту-22М3, які залишив президент Кучма (праворуч) після своєї каденції
Буданов розповів, як Ющенко знищив останні бомбардувальники Ту-22М3, які залишив Кучма
Сьогодні, 13:43
Буданов не вживає додаткових стимуляторів, щоб тримати себе в тонусі
Буданов розповів, що йому забороняє дружина (відео)
Сьогодні, 11:33
Буданов розповів, скільки в України є часу, щоб підготуватися до реваншу РФ
Буданов розповів, скільки в України є часу, щоб підготуватися до реваншу РФ
Сьогодні, 11:25

Події в Україні

Ухилянтам приготуватися. Данілов анонсував рішення
Ухилянтам приготуватися. Данілов анонсував рішення
ЗСУ в серпні встановили рекорд зі знищення російської артилерії: названо цифри
ЗСУ в серпні встановили рекорд зі знищення російської артилерії: названо цифри
Чим займатиметься розвідка після перемоги: роз’яснення Буданова
Чим займатиметься розвідка після перемоги: роз’яснення Буданова
Стало відомо, що перевозили знищені в Пскові Іл-76
Стало відомо, що перевозили знищені в Пскові Іл-76
Росія накрила вогнем Херсонщину, є загиблі
Росія накрила вогнем Херсонщину, є загиблі
Готував замах на командування ЗСУ: правоохоронці затримали агента-снайпера ФСБ (фото)
Готував замах на командування ЗСУ: правоохоронці затримали агента-снайпера ФСБ (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Арахамія налякав ухилянтів, що втекли за кордон
23K
Міністр Лісовий анонсував зміни в оплаті праці освітян
17K
Росія вночі атакувала Україну двома ракетами «Калібр», є влучання – Повітряні сили
9610
«Мертвий чи живий?»: Журналісти розшукали таємні знаки на могилі Пригожина
8707
СБУ скинула російського царя Миколу II з воріт монастиря у Києві (фото)
6934
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину

Новини

Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:40
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
Сьогодні, 05:30
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 1 вересня
Сьогодні, 05:08
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту