Чоловік намагався ввезти в Україну через польський кордон півмільйона євро



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В салоні автівки та особистих речах чоловіка було виявлено та вилучено декілька поліетиленових пакетів Фото Держприкордонслужби

У салоні мікроавтобуса та особистих речах чоловіка виявили декілька поліетиленових пакетів, в яких було €500 тис. та близько $240 тис.

Вночі у неділю, 8 березня, у пункті пропуску «Угринів – Долгобичув», що на українсько-польському кордоні, затримали 37-річного українця з незадекларованими €500 тис. та $240 тис. Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

У повідомленні вказано, що 37-річний українець повертався з Польщі в Україну на мікроавтобусі Mercedes. Під час оформлення прикордонники помітили знервовану поведінку водія та прийняли рішення поглиблено оглянути мікроавтобус.

За результатами проведеного огляду, в салоні автівки та особистих речах чоловіка було виявлено та вилучено декілька поліетиленових пакетів, в яких було €500 тис. (13,8 млн грн) та близько $240 тис. (5,9 млн грн).

Нагадаємо, на українсько-польському кордоні сталася стрілянина.