Ракетний удар по Кривому Рогу: влада показала наслідки

Унаслідок ворожої атаки поранення отримав 38-річний чоловік

Уночі 15 червня ворог атакував Кривий Ріг ракетами. Зафіксовано влучання у два промислові підприємства. Одна людина отримала поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За його словами, поранення отримав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

«На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус», – заявив глава області.

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Він додав, що наші захисники збили одну ворожу ракету. Її уламки пошкодили автівку.

Також уночі воїни повітряного командування «Схід» знищили в небі над регіоном усі п’ять ударних дронів типу Shahed-131/136.

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Наслідки ворожої атаки на Кривий Ріг, 15 червня 2023 р. фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, у ніч на 15 червня у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

За даними Генштабу, вночі з 00:20 по 04:30 15 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами типу Shahed.