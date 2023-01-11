ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 та два дрони

Українська авіація протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів

Збройні Сили України збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 2 розвідувальних дрони, тип яких уточнюється. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Один із безпілотників оперативно-тактичного рівня прямував на Одещину, однак його сили протиповітряної оборони збили його над морем. Інформацію про другий безпілотник та гелікоптер ОК «Південь» не оприлюднювало.

Українська авіація протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

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Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України уразили ворожий пункт управління, чотири райони зосередження живої сили та військової техніки противника, а також три склади боєприпасів.

Нагадаємо, триває 322 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних та 22 авіаційних ударів. Здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі. Загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.