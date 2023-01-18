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Росія у цистернах перекидає військових до Білорусі: названо причину

Юрій Лящук
glavcom.ua
Росія у цистернах перекидає військових до Білорусі: названо причину
РФ намагається ввести в оману українську розвідку
фото з відкритих джерел

Росія таємно перекидає живу силу до Білорусі, щоб ввести в оману супутникове та візуальне спостереження

Росія таємно перекидає в Білорусь живу силу, використовуючи залізнодорожні цистерни. Про це повідомляє білоруське видання «Наша Ніва».

Журналісти зазначають, що Росія вдається до таких дій, щоб ввести в оману супутникове та візуальне спостереження.

«Чи переправляють до Білорусі таким чином, чи аналогічними замаскованими способами військову техніку та боєприпаси, ми не знаємо», – пише видання.

Раніше повідомлялось, що воєнна розвідка України відслідковує пересування російських військ на території Білорусі і наразі не фіксує ознак створення ударного угруповання.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін особисто намагається втягнути Білорусь у війну.

Відомо, що Росія та Білорусь розпочали спільні авіанавчання. Війська відпрацьовуватимуть «широкий спектр питань», зокрема разом патрулюватимуть повітряний простір уздовж кордону та здійснюватимуть авіапідтримку угруповань військ. 

Росія активно перекидає винищувачі на територію Білорусі. Раніше міноборони цієї країни вже робило заяви про нарощування регіонального угруповання військ Білорусі та Росії в рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави. 

До слова, Україна постійно стежить за обстановкою в Білорусі: прикордонники повідомили, скільки літаків РФ перекинула до Білорусі.

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Теги: Білорусь армія росія війна

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