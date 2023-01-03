Удар по мобілізованих у Макіївці. Путінська влада сьогодні зігнала росіян на мітинги
Росіяни звинувачують у смерті своїх земляків саме Україну, а не свою владу, яка відправила їх на війну
У низці російських міст пройшли мітинги, де люди вшанували пам'ять загиблих у Макіївці окупантів. Росіяни, яким заборонено виходити на протести, тримали в руках прапори керівної партії РФ та звинувачували у смерті російських військових Україну. Про це повідомляють росЗМІ.
Росіяни вийшли на мітинги, щоб вшанувати пам'ять своїх воїнів, які загинули внаслідок влучання ракети по базі рашистів у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Відомо, що на базі проживали військові із Самарської області.
Варто зауважити, що росіяни звинувачують у смерті своїх земляків саме Україну, а не свою владу, яка відправила їх на війну.
Нагадаємо, в новорічну ніч у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.
Згодом стало відомо, що серед військових, які потрапили під удар по базі у Макіївці, були мобілізовані із Самарської області. У групі мобілізованих самарських повідомили, що в результаті удару все ротне майно було знищено і залишилося під завалами.
Дружина одного із самарських мобілізованих заявила, що в результаті обстрілу бази в будівлі ПТУ було багато загиблих, а тіла багатьох із них розірвало на частини». За її словами, при собі у військових, що вижили, практично не залишилося речей, оскільки більша частина одягу і продуктів залишилася в зруйнованій будівлі.
За інформацією Генштабу, 31 грудня в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів.
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