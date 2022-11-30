Сумщина: внаслідок обстрілу лікарні загинув підліток

Лише за останню добу російські терористи здійснили 158 артилерійських та 28 мінометних обстрілів Сумщини

Вранці РФ обстріляла лікарню в Білопіллі на Сумщині. Загинув підліток. Про це у телеграм-каналі повідомив голова Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Пошкоджено поруч розташовані будинки, автомобілі. Лише за останню добу російські терористи здійснили 158 артилерійських та 28 мінометних обстрілів Сумщини. Під прицілом прикордонні території та населені пункти Сумської області», – повідомив Тимошенко.

Зазначається, що внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач, зерносклади, сільськогосподарська техніка, приватні автомобілі та адміністративні будівлі. Жертв немає

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Нагадаємо, відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградськїй, Миколаївськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій.

Внаслідок обстрілу газорозподільного пункту у Запорізькій області 90 абонентів залишилися без газу.

У той же час на окупованому Запоріжжі рашисти зганяють чоловіків в армію РФ.