Вступ України в ЄС: Зеленський розповів, коли розпочнуться переговори

Зеленський про вступ до ЄС: «Ми цього дуже хочемо і жодної перешкоди цьому немає і не буде»

Україна може розпочати переговори про вступ до Євросоюзу вже цього року. Президента Володимир Зеленський не бачить жодних ознак, які б перешкоджали цьому. Про це він сказав на брифінгу за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зеленський зазначив, що значна частина зустрічі була присвячена саме європейському порядку денному, оскільки Швеція у цьому півріччі головує у Раді Євросоюзу на ротаційній основі.

«Спільно зі шведським головуванням ми маємо забезпечити все необхідне для початку переговорів щодо членства України у Європейському Союзі вже в цьому році. Ми цього дуже хочемо і жодної перешкоди цьому немає і не буде», – додав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що сьогодні з неоголошеним візитом до України прибув прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Нагадаємо, 2 лютого Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС.