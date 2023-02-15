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Вступ України в ЄС: Зеленський розповів, коли розпочнуться переговори

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вступ України в ЄС: Зеленський розповів, коли розпочнуться переговори
Офіс президента

Зеленський про вступ до ЄС: «Ми цього дуже хочемо і жодної перешкоди цьому немає і не буде»

Україна може розпочати переговори про вступ до Євросоюзу вже цього року. Президента Володимир Зеленський не бачить жодних ознак, які б перешкоджали цьому. Про це він сказав на брифінгу за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Зеленський зазначив, що значна частина зустрічі була присвячена саме європейському порядку денному, оскільки Швеція у цьому півріччі головує у Раді Євросоюзу на ротаційній основі.

«Спільно зі шведським головуванням ми маємо забезпечити все необхідне для початку переговорів щодо членства України у Європейському Союзі вже в цьому році. Ми цього дуже хочемо і жодної перешкоди цьому немає і не буде», – додав він.

Раніше повідомлялося, що сьогодні з неоголошеним візитом до України прибув прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Нагадаємо, 2 лютого Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС.

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Теги: переговори Володимир Зеленський Європейський союз Україна

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