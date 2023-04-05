Чому закрито інформацію про втрати ЗСУ: роз’яснення Міноборони
Постійні погані новини руйнують мораль та внутрішню стійкість людей і оборони
Під час війни важливо утримувати баланс між позитивними та негативними новинами. При цьому влада прийняла свідому політику щодо нерозголошення втрат України. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю NV.
Резніков зазначив, що постійні погані новини руйнують мораль та внутрішню стійкість людей, у такий спосіб руйнується і стійкість оборони.
«Для того, щоб перемогти, ось це відчуття єдності суспільства надважливе, і ворог намагається руйнувати його насамперед. Ця віра нас уже врятувала, бо був час, коли в нас не вірили навіть наші партнери, вони вважали, що через 72 години впаде Київ, уряд разом із президентом втечуть, парламент втече, ну і за три тижні всю країну окупують», – зазначив він.
Міністр наголосив, що влада свідомо не повідомляє про втрати.
«Це свідома політика, це ухвалене рішення і на рівні Генерального штабу та Ставки верховного головнокомандувача, парламенту та уряду», – зазначив він.
При цьому Резніков вважає, що влада правильно комунікує на теми вмотивованості та розуміння небезпеки.
Нагадаємо, триває 406-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
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