400 днів війни: Генштаб назвав втрати росіян від початку вторгнення

За минулу добу українські воїни ліквідували 560 загарбників

Від початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували 172 900 російських загарбників. За минулу добу 560 росіян. Крім того, ЗСУ вдалося знищити 8 ББМ та 12 артсистем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника за 400 днів війни орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 172900 (+560) осіб ліквідовано,

танків – 3610 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 6974 (+8) од,

артилерійських систем – 2671 (+12) од,

РСЗВ – 526 (+0) од,

засоби ППО – 278 (+1) од,

літаків - 306 (+0) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+0),

крилаті ракети – 911 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5518 (+11) од,

спеціальна техніка – 291 (+3).

Нагадаємо, триває 400-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.