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ЗСУ вдарили по скупченню ворога у Гаврилівці Другій: сотня поранених

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ вдарили по скупченню ворога у Гаврилівці Другій: сотня поранених
фото ілюстративне

Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється

Українські військові завдали удару по базі російських окупантів у Гаврилівці Другій Херсонської області. Генштаб повідомив про втрати ворога.

«Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження 5 січня пункту дислокації російських окупаційних військ у Гаврилівці Другій Херсонської області. Наразі відомо, що до місцевих лікарень привезли до 100 поранених військовослужбовців», – йдеться в повідомленні.

Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється.

Раніше повідомлялося, що «сухопутний коридор» до Криму вже на лінії вогню ЗСУ.

Нагадаємо, триває 317-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав одного ракетного удару та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації.

Теги: Україна війна ЗСУ окупанти росія

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