ЗСУ потужно вдарили по базі окупантів у Пологах
У будівлі знаходилось близько 150 росіян, в тому числі 10 офіцерів
Українські військові відпрацювали чергову локацію, де базувалися російські терористи в Пологах Запорізької області. Про це повідомляє «РИА Мелитополь».
«Боги війни вдало відпрацювали чергову локацію, яку облюбували рашисти в Пологах. В одну з місцевих будівель заїхало близько 150 військових РФ, в тому числі 10 офіцерів», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що розвідники підрозділу ССО «Бандерлоги» 2 січня засікли розташування окупантів. А вже вночі 4 січня артилерія ЗСУ відправила на той світ росіян.
«Місце прольотів зрадники оточили. До місця зруйнованої будівлі мчали швидкі і труповозки. Високе керіництво від орків лише хапалося за голову. Ще б пак! Ворог несе значні втрати в Пологах і сусідньому Токмаку», – зазначається в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що українські військові завдали удару по базі російських окупантів у Гаврилівці Другій Херсонської області.
До слова, триває 318-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському напрямку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.
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