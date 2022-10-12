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Чотири гелікоптери за 18 хвилин: Генштаб повідомив про успіхи ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чотири гелікоптери за 18 хвилин: Генштаб повідомив про успіхи ЗСУ
Є імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться
фото з відкритих джерел

Один вертоліт впав на звільненій від окупантів території

Українські захисники зранку, 12 жовтня, за 18 хвилин збили чотири ударних вертольоти окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«З 8.40 по 8.58 12 жовтня, на півдні України, зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено щонайменше чотири ударних вертольоти противника (імовірно Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку», – зазначається у повідомленні.

За попередніми даними, один вертоліт впав на звільненій від окупантів території, решта – за лінією зіткнення. «Бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться!», – зазначили  Генштабі.

За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на ранок 12 жовтня загальні бойові втрати противника з орієнтовно склали особового складу ‒ приблизно 63380 (+270) осіб ліквідовано, танків ‒ 2505.

Нагадаємо, триває 231-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зупинити контрнаступальні дії Сил оборони на окремих напрямках та намаганнях наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території в окремих районах та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. 

Теги: вертоліт втрати Генштаб робота ЗСУ війна

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