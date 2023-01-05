«Ми вас гризти будемо в співучій тиші ночі». Данілов емоційно відреагував на «перемир’я»

Данілво: «Хто повірить мерзоті, яка вбиває дітей, обстрілює пологові будинки, катує полонених?»

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов відреагував на оголошене Росією «різдвяне перемир’я». Про це він написав у Twitter.

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«Яке відношення до християнського свята Різдва має зграя дрібних кремлівських чортів-іблісів? Хто повірить мерзоті, яка вбиває дітей, обстрілює пологові будинки, катує полонених? Режим припинення вогню? Брехня та лицемірство. Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі», – написав Данілов.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що РФ таким чином намагається знизити інтенсивність боїв, щоб отримати час на проведення додаткової мобілізації. Подоляк вважає, що це банальний прийом Кремля, за допомогою якого Путін сподівається переконати Захід, щоб той почав тиснути на Україну з приводу необхідності переговорів.

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Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Перед цим про це нібито попросив патріарх Кирило.