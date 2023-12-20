Естонія повідомила, скільки ЗСУ потрібно снарядів на рік, аби отримати перевагу над окупантами

США відправили Україні понад 2 млн 155-мм снарядів на додачу до мільйона боєприпасів інших калібрів

Українські військові потребують близько 200 тис. артилерійських снарядів для отримання переваги над російськими окупантами. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Естонії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У відомстві нагадали, що з обіцяного мільйона європейські партнери надіслали українській армії 300 тис. артилерійських снарядів 155 калібру. Крім того, США відправили понад 2 млн 155-мм снарядів на додачу до мільйона боєприпасів інших калібрів.

Естонські військові стверджують, що 155-мм артснаряди, які використовує Україна, кращі за російські 152-мм: вони мають більшу скорострільність та кращу точність.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За оцінками Естонії, річна потреба в артилерійських боєприпасах для утримання локальної вогневої переваги України над РФ має становити 200 тис. снарядів на місяць. Тобто 2,4 млн боєприпасів на рік, але така кількість спустошить всі європейські та американські запаси загалом лише протягом 2024 року.

Нагадаємо, заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що дефіцит артилерійських боєприпасів в Україні триватиме. І щоб компенсувати брак снарядів, Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе.