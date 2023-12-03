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ЗСУ підтвердили страту українських військових під час здачі в полон

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ підтвердили страту українських військових під час здачі в полон
Російські окупанти знову цинічно порушили правила ведення війни
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти вкотре підступно розстріляли беззбройних солдат

Російські загарбники розстріляли двох військовослужбовців Збройних сил України, які здавалися в полон. Цю інформацію підтвердило управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Ще вчора медіа опублікували відео страти двох наших воїнів. Згодом розстріл бійців підтвердився офіційно.

ЗСУ підтвердили страту українських військових під час здачі в полон фото 1
фото: Стратком ЗСУ

«За підтвердженою інформацією, російські окупанти вкотре підступно розстріляли беззбройних солдат», – йдеться в повідомленні Страткому ЗСУ.

Нагадаємо, що телеграм-канал DeepState опублікував відео, на якому видно, як група військових розстрілює двох інших військових, які виходять із бліндажу та один із яких тримає руки за головою. За даними каналу, це сталося біля Степового, коли ворог зайшов на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону.

Раніше повідомлялося, що окупанти вирізали свастику на лобі полоненого українського бійця. 

До слова, в окупованому Енергодарі через катівні рашистів пройшли понад півтори тисячі людей. 

Теги: окупанти ЗСУ вбивство полон військові

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