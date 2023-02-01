Відчуває поразку Путіна? Президентка Грузії нарешті зробила жорстку заяву

Зурабішвілі: «Росія вже практично програла битви, якщо не повністю війну»

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Росія має вивести війська з Абхазії та Осетії, які окупувала ще 15 років тому. Це має відбутися в межах можливої мирної угоди, яка покладе край війні Кремля в Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

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Зурабішвілі заявила, що грузинське питання повинно залишатися в центрі уваги, тому що «ніхто не має думати, що цю війну можна вирішити без відступу Росії з усіх окупованих територій у регіоні».

«Росія вже практично програла битви, якщо не повністю війну», – заявила Зурабішвілі.

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Також президентка зазначила, що якщо Захід не вимагатиме від Росії повного виведення своїх військ у межах умов капітуляції, то зробить «ще одну велику помилку – таку вже велику, як у 2008 та 2014 роках». (Йдеться про анексію Криму).

Нагадаємо, у 2008 році під час війни з Грузією Росія відправила танки та війська в межах 20 миль від Тбілісі. Пізніше Кремль визнав два сепаратистські райони – Абхазію та Південну Осетію – незалежними. Це стало першим випадком односторонньої зміни кордонів держав, які виникли після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. З того часу Росія розмістила там свої війська, окупувавши близько п'ятої частини грузинської території, яка залишається міжнародно визнаною частиною кавказької республіки.

До слова, Грузія відмовилася надавати Україні військову допомогу, а також не підтримала санкції проти РФ.